Deux collisions avec des policiers du SPVM en fin de semaine

Les deux accidents en deux jours impliquant des autopatrouilles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) seraient le fruit de la malchance, selon un ancien instructeur de l’école nationale de police de Nicolet.

Les policiers du SPVM ne prennent pas de risque avec la sécurité des piétons et des automobilistes dans les rues achalandées de Montréal, selon le retraité de la Sûreté du Québec et ancien instructeur à l’École nationale de police de Nicolet Michel Oligny.

«Quand les policiers en patrouille disent sur les ondes qu’ils sont en poursuite, je vous garantis que ça ne durera pas longtemps. On ne prendra pas de chance et on va laisser aller parce qu’on ne veut pas causer des accidents », explique-t-il.

Le premier accident est survenu vers 11 h samedi matin, tandis qu’une femme de 42 ans qui déneigeait le trottoir devant chez elle a été happée par une voiture de patrouille. Tout a commencé quand un « citoyen souverain » aurait été pris en chasse par des policiers parce qu’il aurait refusé de s’immobiliser pour une infraction sur le pont Jacques-Cartier. Ces personnes ne respectent pas l’autorité de l’État.

Le fuyard aurait alors percuté une voiture de patrouille, qui est allée happer la femme. Elle aurait été projetée dans les airs sous la force de l’impact, selon des témoins.

« À mon avis, c’est une pure malchance et c’est bien triste qu’une dame ait été blessée », dit Michel Oligny.

Hors de danger

La victime est maintenant hors de danger, selon un communiqué émis par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), dimanche.

Une deuxième autopatrouille du SPVM a par ailleurs été impliquée dans un accident dimanche, tandis que les agents répondaient à un appel d’urgence. Il y a eu collision avec un autre véhicule. Deux policiers et deux civils ont subi des blessures mineures selon le SPVM.