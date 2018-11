Disparue en 2005: nouvelles recherches pour retrouver Mélina Martin dans la rivière Yamaska

Même si 13 années se sont écoulées depuis la disparition d'une adolescente de la Montérégie, ses proches gardent toujours espoir d'obtenir des réponses à leurs questions.

Mélina Martin avait 13 ans lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois dans un parc de Farnham, le 23 janvier 2005.

Elle devait participer à une fête en plein air et ensuite retrouver sa mère en fin d’après-midi, mais elle ne s’est jamais présentée.

Des recherches nautiques ont été entreprises dimanche matin dans la rivière Yamaska pour retrouver des restes de l'adolescente. Depuis toutes ces années, c'est la première fois qu'une équipe de plongeurs bénévoles procède à des recherches.

Ces neuf plongeurs du groupe Sauvetage médical Québec, un organisme sans but lucratif spécialisé, se sont rendus dans les eaux glaciales de la rivière dans l'espoir de retrouver quelque chose qui pourrait relancer l'enquête sur cette disparition.

«On essaie de trouver des indices, que ce soit une corde ou quoi que ce soit... un soulier ou peu importe», explique Jimmy Fournier de Sauvetage médical Québec.

La soeur de la victime croit qu'on peut encore trouver un indice qui les mènera à Mélina. «Même après 13 ans on garde espoir et le fait qu'on soit ici, à faire de nouvelles recherches, ça nous donne un petit peu plus d'espoir encore», explique Marie-Josée Martin.

La famille espère que ces recherches fourniront de nouvelles informations.

«C'est sûr que cette aide-là est vraiment appréciée», ajoute-t-elle.

Selon Marie-Josée Martin, les recherches dans la rivière Yamaska n'ont pas été faites avant parce que les pistes des policiers ne les avaient pas menées là. Il faut dire que les policiers ont longtemps pensé qu'il s'agissait d'une fugue.

Toute information permettant de retrouver cette personne peut être acheminée, confidentiellement, à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.