Grand Prix de Macao: voyez une pilote perdre le contrôle de son véhicule à 200 km/h

Hong Kong | Nouvelle frayeur dimanche au Grand Prix de Macao déjà plusieurs fois endeuillé: une pilote allemande de 17 ans a perdu le contrôle de sa monoplace qui s’est envolée, un accident dans lequel quatre autres personnes ont été blessées.

Lancée à plus de 200 km/h en arrivant dans un virage à angle droit, la Dallara-Mercedes de Sophia Flörsch a percuté un concurrent, décollé au-dessus des grillages de sécurité et fracassé une cabine abritant des photographes, avant de retomber dans une zone où se trouvaient des commissaires de piste.

«Je voulais indiquer à tout le monde que j’allais bien, et que je me faisais opérer demain matin. Merci pour vos messages de soutien», a tweeté quelques heures après le terrible écrasement l’Allemande de l’écurie Van Amersfoort Racing, qui a commencé la Formule 3 cette année.

La pilote souffre d’une «fracture de la colonne vertébrale», son état de santé est «stable», selon le bulletin médical communiqué par son écurie.

Un miracle au vu des images terrifiantes, filmées par les nombreux spectateurs installés au virage de Lisboa, le plus serré et le plus connu du circuit en ville de Guia. De la tribune, les vidéos montrent la voiture s’envoler à pleine vitesse, alors que la pilote a perdu le contrôle sur la ligne droite.

«Après le grave accident aujourd’hui à #Macau, la @FIA est mobilisée pour aider les personnes impliquées et analyser ce qu’il s’est passé. Nous allons étudier la situation et tirer les conclusions nécessaires», a déclaré sur Twitter le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) Jean Todt.

Trois morts par le passé

Les quatre autres blessés ont été admis «conscients» à l’hôpital, selon la FIA. Il s’agit de l’autre pilote impliqué dans l’accident, Sho Tsuboi, ainsi que deux photographes et un commissaire de piste, qui a une fracture de la mâchoire.

«J’espère que tout le monde va bien après cet accident, je leur souhaite le meilleur», a déclaré le champion d’Europe de F3 Mick Schumacher, fils de la légende de la F1 Michael, selon le South China Morning Post.

Interrompue près d’une heure après l’accident, la course a repris et le Britannique de 19 ans Dan Ticktum, de Red Bull, a remporté le Grand Prix, sur lequel des grands noms de la F1 comme Michael Schumacher et Ayrton Senna se sont illustrés.

Le Grand Prix de Macao a été le théâtre de trois accidents mortels ces dernières années.

En novembre 2017, le pilote britannique Daniel Hegarty est mort dans un écrasement après avoir perdu le contrôle de sa moto et violemment heurté une barrière du circuit.

En 2012, un motard, le Portugais Luis Carreira, et un pilote auto, Phillip Yau de Hong Kong, avaient péri lors d’accidents survenus pendant les qualifications de leurs épreuves respectives.