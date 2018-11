La routine santé d'Étienne Boulay

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

L’ancien joueur de football de la Ligue canadienne de football (LCF) Etienne Boulay n’a définitivement plus le même rythme d’entraînement que celui de l’époque où il jouait pour les Alouettes de Montréal, ou les Argonauts de Toronto. Le père de famille mise plutôt aujourd’hui sur un entraînement de type Cross fit, en salle ou à la maison, où il s’est aménagé un gym personnalisé.

Grâce à l’animation de l’émission Bootcamp : le parcours extrême sur les ondes de V, Etienne Boulay s’est découvert une nouvelle passion pour les entraînements en « circuits ». Il souhaite maintenant initier ses enfants.

« Je vais essayer de le transformer [son gym], en mettant par exemple des anneaux au mur. Je veux aussi faire un mur d’escalade pour les enfants. Je voudrais que mon entraînement soit plus familial, plutôt que ce soit juste moi avec mes poids », explique celui qui a récemment fait paraître sa biographie : Le parcours d’un battant.

Photo Adobe stock

As-tu des objectifs d’entraînement ?

L’ancien athlète admet être encore « en apprentissage » sur les objectifs qu’il se fixe à l’entraînement. Le seul qu’il pourrait viser, dit-il, c’est de rester en santé, tout simplement. « Avant, c’est certain que j’avais des objectifs de performance et je trouve ça plus difficile de m’entraîner de façon moins constante. L’enjeu n’est plus pareil », admet-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Pour rester motivé, Etienne Boulay affirme miser sur l’entraînement en début de journée. « Je dois m’arranger pour que ce soit une des premières choses que je fais dans la journée, puisque je me connais, s’il est passé 13 h, je deviens pas mal plus lâche ! » lance-t-il en riant.

« En plus, ça part bien la journée, tu as le goût de mieux manger, de prendre soin de toi », mentionne l’animateur de 35 ans.

Photo courtoisie

As-tu des trucs pour bien manger ?

Ici encore, Etienne Boulay mise sur son alimentation en début de journée pour s’assurer de maintenir un certain équilibre pour ses autres repas.

« La première chose que je fais en me levant, c’est boire 500 millilitres d’eau. Ça m’hydrate et c’est une bonne façon de repartir le système digestif », affirme-t-il.

Puis, il ingère son petit déjeuner en plusieurs étapes. « Je prends ensuite une pomme ou des fruits, puis plus tard, un gruau et deux œufs vers 10 h 30. Ainsi, lorsque l’heure du dîner arrive, je n’ai pas super faim et je peux faire des bons choix alimentaires », mentionne celui qui se qualifie de « super gourmand ».

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Ses parents demeurant à Québec, l’ancien footballeur visite régulièrement la ville. Lorsque le temps le permet, il aime aller prendre son petit déjeuner au restaurant Cochon Dingue, du quartier Petit Champlain.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo Adobe stock

Les priorités d’Etienne Boulay ont changé au cours des dernières années. Ainsi, il a troqué l’haltérophilie et la course, pour le golf. « Je suis moins performant qu’avant et beaucoup plus soft », dit-il.