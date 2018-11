Le palmarès des écoles: la meilleure école publique située en région

La grande majorité est constituée d’écoles à vocation particulière, qui offrent le programme d’éducation internationale et qui sélectionnent tous leurs élèves.

Des tests d’admission sont toutefois requis pour deux des trois programmes offerts (arts visuels et langue moderne), alors que le programme Énergétic, qui mise sur le sport et les nouvelles technologies, est ouvert à tous. Les élèves sont choisis par tirage au sort puisque le nombre de demandes est trois fois plus élevé que le nombre de places disponibles.