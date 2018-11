Le week-end culturel de Mathieu Cyr

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Les livres de Bernard Werber m’ont profondément marqué. J’ai particulièrement aimé Les Thanatonautes qui est un roman qui fait dans la science-fiction et le fantastique, mais avec une base de réelle. J’aime sa façon de décrire les choses d’autant plus que c’est très bien écrit. Il réussit à amorcer son roman sur fond d’intrigue réelle pour finalement se diriger vers le fantastique. C’est vraiment intéressant à lire ! J’ai d’ailleurs lu plusieurs autres livres de Bernard Werber dont son grand succès Les Fourmis que j’ai aussi beaucoup apprécié et plus récemment, Le papillon des étoiles campé dans l’espace.

Quel est le film qui vous a interpellé ?

J’ai particulièrement été interpellé par le film de Denis Villeneuve, Arrival. Évidemment, nous sommes dans la science-fiction, un univers que j’apprécie particulièrement. Ça me fait voyager. Quant au prochain film que j’irai voir, je changerai d’univers pour me diriger vers la musique avec Bohemian Rhapsody qui est un film biographique sur le chanteur rock britannique Freddie Mercury.

Quel est le spectacle que vous avez récemment apprécié ?

Celui des Denis Drolet qui a été un véritable coup de cœur. Ils ont atteint un niveau d’humour avec leur nouveau spectacle, En attendant le beau temps qu’ils n’avaient pas dans leurs précédents spectacles. Ils sont assumés et beaucoup plus accessibles que par le passé. C’est un duo humoristique qui vieillit bien. En plus, ce sont des êtres humains que j’adore, ils sont des plus sympathiques. Sinon, côté musique, je suis allé voir le spectacle de Jack White.

Pour moi c’est un must !

Quelle musique vous interpelle ?

J’adore la musique de King Melrose. C’est mon coup de cœur musical. Il fait de la musique soul bonbon qui met du soleil dans la grisaille de novembre. Comme c’est quelqu’un que je connais, je suis au courant de ses prochains projets musicaux et je suis persuadé que son prochain album et ses nouvelles chansons inédites deviendront assurément de gros succès. Son premier album, Bleu, est l’un de ceux que je préfère.

Qui dans l’univers artistique suscite votre admiration ?

Il y en a plusieurs au niveau des humoristes. J’aime suivre ce que les autres font un peu partout ailleurs. Je dois consommer et visionner, notamment sur Netflix, 5 à 10 shows d’humours par semaine. Du côté anglophone, j’admire l’humoriste et acteur américain Bill Burr pour son humour incisif. C’est quelqu’un qui parvient à vulgariser des enjeux sociaux et de les rendre à un niveau populaire. Je trouve ça génial. Du côté francophone, j’apprécie particulièrement, l’humoriste français, Roman Frayssinet qui est venu au Québec pour faire l’École nationale de l’humour et qui est ensuite repartit en France. Il fait un tabac là-bas. Sa plume est incroyable et c’est un homme très brillant. Ce sont deux humoristes qui sont des sources d’inspiration

