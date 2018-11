L’engagement selon Pénélope

Pénélope McQuade réfléchit habituellement beaucoup avant d’épouser une cause. Avant de signer le pacte écologique de Dominic Champagne, par exemple, elle a appelé le metteur en scène pour exprimer ses réticences sur quelques points.

Mais quand la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (FHSCM) l’a contactée pour qu’elle devienne son ambassadrice, en 2016, l’animatrice a accepté sans hésiter, puisque c’est dans cet établissement qu’elle a regagné sa mobilité après avoir subi un grave accident d’automobile en 2009.

Selon les dires de Pénélope McQuade, endosser le rôle de porte-parole­­­ du FHSCM a transformé la façon dont elle aborde son métier. Elle met dorénavant sa notoriété au service d’autrui. Cette année, elle s’en sert pour braquer les projecteurs sur l’ambitieuse campagne de financement du centre hospitalier, qui consiste à amasser 35 millions $ en 5 ans pour financer six projets, incluant un centre de cancérologie plus adéquat.

« À certains étages, on dirait un hôpital de brousse, décrie-t-elle. Après mon accident près de Québec, j’ai passé cinq jours aux soins intensifs, puis cinq autres jours dans une chambre à Lévis. Quand j’ai été transférée en traumatologie à Sacré-Cœur, j’ai tout de suite remarqué la différence. Dans ma chambre, les murs étaient au gypse, la porte de garde-robe était arrachée... Ce n’est pas la fin du monde, parce que j’y étais pour recevoir des soins, mais dans notre système de santé, on n’est pas obligé de faire travailler du monde dans des conditions pareilles. C’est insensé qu’une nation comme le Québec en soit rendue là. »

Le Pacte

Comme plusieurs autres artistes, Pénélope McQuade a défrayé la chronique au début du mois quand elle a publiquement exprimé son appui au Pacte, cette initiative visant à sensibiliser la population au réchauffement climatique. L’animatrice a décidé d’ignorer les messages de bêtises qu’elle reçoit sur internet depuis cette annonce. Mais en entrevue, elle prend le temps de remettre quelques pendules à l’heure.

« Je n’ai plus d’auto depuis un an pour des raisons écologiques. Mais pour moi, c’est facile ; je n’ai pas d’enfant, pas de chalet, pas besoin de charrier du matériel chaque jour à mon travail... »

« La première fois que j’ai consulté le Pacte, certaines clauses me confrontaient, comme limiter ses déplacements en avion. Je suis une grande voyageuse. Je pensais à racheter mes émissions de gaz depuis des années. Mais je ne l’avais pas fait par paresse. L’autre jour, je suis allée sur internet et j’ai rentré tout le kilométrage qu’on a fait en avion, mon chum et moi, durant notre voyage au Portugal. Ça nous a coûté 120 $. Je n’irai pas demander à tout le monde de faire la même chose. L’idée, ce n’est pas de faire la morale. Mais on n’a pas besoin d’être un exemple parfait pour enclencher la réflexion et surtout, enclencher l’action. »

►Pénélope McQuade soutient la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : fondationhscm.org