Les débuts fracassants de Max Domi

Personne n’aurait parié que le Canadien clôturerait le premier quart de sa saison avec 25 points au classement, surtout avec l’absence de Shea Weber, les hauts et les bas de Carey Price et l’incapacité de l’équipe à marquer en supériorité numérique.

Pourtant, il n’accuse que quatre points de retard sur le Lightning de Tampa Bay et le sommet de l’Association de l’Est. S’il est en si bonne position, c’est que son attaque livre la marchandise à forces égales. À cinq contre cinq, les Montréalais dominent la LNH avec 49 buts marqués.

Dire qu’on ne donnait pas cher de la peau de cette attaque une fois Alex Galchenyuk et Max Pacioretty, deux des trois derniers marqueurs de 30 buts de l’équipe, envoyés sous d’autres cieux.

Or, ce sont justement Max Domi et Tomas Tatar, les deux attaquants acquis en retour de ces deux joueurs, qui s’occupent de remplir le filet adverse. En fait, les deux nouveaux venus occupent les deux premiers rangs des pointeurs du Tricolore avec, respectivement, 24 et 17 points (Jonathan Drouin a également 17 points).

Une place dans l’histoire

D’ailleurs, Domi est devenu le premier joueur depuis Odie Cleghorn, en 1918-1919 et 1919-1920, à récolter 24 points à ses 20 premiers matchs dans l’uniforme du Tricolore. Membre de la formation championne de 1924, Cleghorn avait accumulé 30 points (24 buts, 6 passes).

Fern Majeau (1943-1944), Bert Olmstead (1950-1951) et Pierre Larouche (1977-1978) avaient récolté 23 points chacun.

De plus, en se faisant complice du but égalisateur d’Andrew Shaw, samedi soir, Domi a inscrit au moins un point à ses neuf derniers matchs. Andreï Markov avait été le dernier à réaliser une séquence équivalente, en 2009.

« Max joue très bien depuis son arrivée. Il carbure à la pression, il est heureux à Montréal. C’est différent de l’Arizona. Il a une énergie contagieuse », a lancé Jonathan Drouin, samedi soir, à propos de son compagnon de trio.

Eller sur le premier trio

Domi tentera de porter sa séquence à 10 matchs, lundi soir, alors que les Capitals seront de passage au Centre Bell pour la deuxième fois en 19 jours. Les représentants de la capitale américaine sont décimés par les blessures. Evgeny Kuznetsov et T.J. Oshie sont des cas incertains pour lundi soir. Les deux attaquants souffrent de blessures au haut du corps.

Sans Kuznetsov, c’est Lars Eller qui occupe le centre du premier trio, avec Alex Ovechkin et Tom Wilson.

Absent lors des deux dernières rencontres en raison d’une blessure dans la même région, Braden Holtby pourrait être disponible. Le gardien attend de recevoir le feu vert des médecins. Il était de retour à l’entraînement, dimanche matin.

Depuis leur revers de 6 à 4 à Montréal, le 1er novembre, les Capitals ont maintenu un dossier de 4-3-1.