Les lunettes roses

Hier, c’était pour la paix dans le monde, contre le patriarcat, pour un meilleur partage des richesses et contre le tourisme de masse. Demain, ça sera peut-être contre la chasse à courre et pour le boycottage des peintures Sico. Ça dépend des courriels qu’il va recevoir.

Chaque fois que Jean-Philippe signe une pétition, il se sent bien. « J’ai fait un petit pas pour améliorer le monde », se dit-il.

Ça va mettre un peu de baume sur leurs blessures, s’est-il dit. Puis il est sorti sur son balcon et a allumé une chandelle. « Mes pensées sont avec vous en ce jour tragique », a-t-il écrit sur Twitter.

Voilà un politicien qui a le cœur à la bonne place ! Il n’est pas comme Stephen Harper qui était froid comme un glaçon, non. Il s’émeut. Il partage sa peine. Il compatit. Il s’apitoie. Et il demande pardon. Souvent, régulièrement. La voix tremblante et l’œil humide.