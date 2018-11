L’héritage musical de Judi Richards

Plus de 30 ans après la fin de Toulouse, Judi Richards rejoint un nouveau trio. Mais cette fois-ci, c’est avec ses filles Karine et Sarah-Émilie Deschamps que la chanteuse présente son héritage musical avec un album et un spectacle de Noël.

« Je ne m’en suis rendu compte qu’après l’enregistrement de l’album, mais, finalement, le chiffre trois a toujours été magique pour moi », avance Judi Richards, tout sourire.

En effet.

C’est avec le trio Toulouse que la chanteuse a connu ses plus grands succès en carrière au cours des années 1970 et 1980 grâce à des titres tels que Funkysation, Lindbergh et It Always Happens This Way (C’est toujours à recommencer). Et elle a également donné naissance à trois filles avec son conjoint des 47 dernières années, Yvon Deschamps.

L’aînée, Annie, est aujourd’hui auteure. Mais Karine et Sarah-Émilie, elles, ont toujours poursuivi la musique en parallèle de leurs carrières respectives. C’est pourquoi Judi Richards a fait appel à celles-ci pour Héritage, un nouvel album attendu chez les disquaires vendredi.

Retour en studio

L’enregistrement d’Héritage a d’ailleurs permis à Judi Richards de reprendre le chemin du studio, plus de 10 ans après la sortie de son dernier album. Et même si les années ont passé, elles n’ont en rien terni sa passion inébranlable pour le métier d’interprète.

« J’adore chanter. Ça n’a jamais changé. En fait, c’est une des seules occasions où je suis réellement dans le moment présent. Ma vie se déroule à 100 miles à l’heure, mais quand je chante, je ne pense plus à toutes mes obligations et mes autres projets. Et je suis remplie d’amour et de gratitude », explique-t-elle.

Il y a donc un bon moment que Judi Richards caresse le désir de se retrouver sur disque avec deux de ses filles. L’idée derrière Héritage est en effet née en 2012 alors qu’elles ont été invitées à interpréter Bridge Over Troubled Water à l’émission En direct de l’univers.

Héritage paternel

Il allait donc de soi que le succès de Simon & Garfunkel, instigateur du projet, se retrouve sur Héritage, aux côtés de titres empruntés aux répertoires de Joni Mitchell, James Taylor et autres Joe Cocker. Mais, outre ces succès connus à travers le monde entier, s’est glissée une chanson qui a apporté son lot de pression supplémentaire : Aimons-nous, écrite par nul autre que Yvon Deschamps.

« Reprendre une chanson écrite par son père, ce n’est pas un mandat qui se prend à la légère. Ça fait partie de notre bagage artistique, de l’héritage qu’il nous lègue », avance Sarah-Émilie Deschamps.

« L’arrangement a été un peu plus difficile à faire que pour les autres, concède sa sœur, Karine. Évidemment, on veut rendre justice à toutes les chansons sur l’album. Mais pour Aimons-nous, il y avait un petit quelque chose de plus, on voulait réellement y mettre tout notre amour. »

Bientôt sur scène

À partir du week-end prochain, les trois chanteuses transporteront cet Héritage sur la route avec leur spectacle Noël chez les Deschamps. Et comme le titre le laisse présager, le programme de ces concerts sera bonifié par l’ajout de plusieurs classiques des Fêtes, issus autant du répertoire traditionnel que du contemporain.

Au menu : des chansons, certes, mais également plusieurs anecdotes et confidences liées aux temps des Fêtes vécus en famille par le clan Deschamps. Et bien que seulement quatre représentations soient prévues cette année, le trio de chanteuses ne cache pas son désir de faire de ce spectacle une tradition annuelle.

« C’est un spectacle qui est l’fun à regarder, mais qui l’est encore plus à faire. Et moi, me retrouver sur scène avec ma famille à chaque temps des Fêtes, je ne dirais jamais non », avance Karine Deschamps.

►L’album Héritage sera en vente à compter de vendredi. Le spectacle Noël chez les Deschamps sera présenté au Cabaret du Lion d’Or le 25 novembre à 15 h. Pour toutes les dates, visitez la page Facebook du spectacle.

Deux semaines de festivités

La famille Deschamps ne prend pas le temps des Fêtes à la légère. Plutôt que de limiter les célébrations à quelques jours seulement, c’est un véritable marathon de festivités qu’Yvon Deschamps et Judi Richards s’offrent en famille.

Chaque année, dès que sonne le début des vacances scolaires de ses petits-enfants, le couple met le cap vers le Nord pour deux semaines de repos et d’activités en famille.

« On passe toute cette période là-bas, avec nos enfants et nos petits-enfants. Certains partent et reviennent, mais on essaie d’être le plus souvent ensemble pendant ces deux semaines-là. Et c’est tout ce que je souhaite pour Noël : que toute la famille soit ensemble et en santé », explique Yvon Deschamps.

Les traditions familiales ont inévitablement évolué avec les années alors que la famille s’est élargie avec l’ajout de conjoints, puis d’enfants. Mais l’idée d’un temps d’arrêt, en famille, est toujours restée intacte, assure Sarah-Émilie Deschamps.

« On a toutes grandi, mes deux sœurs ont des enfants... Alors on n’a pas très souvent l’occasion de se retrouver tous ensemble pendant plusieurs jours. Mais Noël, c’est sacré. On écoute de la musique, des films, on jase et il y a toujours beaucoup de nourriture. C’est magique », explique-t-elle.

Une retraite méritée... et définitive

Photo Ben Pelosse

Le spectacle a beau se nommer Noël chez les Deschamps, ne vous attendez surtout pas à voir Yvon Deschamps y apparaître sur les planches. L’humoriste a réellement mis une croix sur la scène et il n’a pas l’intention de revenir sur sa décision.

À 83 ans, Yvon Deschamps profite donc d’une retraite aussi méritée que définitive. Oui, la scène lui a manqué quelque temps après avoir annoncé son retrait de la vie publique il y a huit ans. Mais il en a depuis fait son deuil. « J’ai passé des années à travailler sur l’idée d’être bien à ne rien faire, à ne pas avoir de but précis. C’est difficile d’y arriver. On pense toujours à des choses qu’on pourrait faire, qu’on pourrait écrire. Mais il faut réussir à se calmer. Je lis beaucoup, je joue du piano. Judi travaille beaucoup et juste à la regarder, ça m’épuise ! », dit-il en riant.

Et bien qu’il ait, à l’époque, évoqué son désir de se retirer complètement de la vie publique, l’humoriste n’est jamais réellement disparu. Il concentre toutefois ses énergies majoritairement sur la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud qui, à travers différentes initiatives, vise à améliorer la situation des jeunes du quartier.

« Je m’occupe le moins possible, mais je reste toujours impliqué dans cette cause-là. Elle me tient beaucoup à cœur depuis plus d’une trentaine d’années », confie-t-il.