L’inquiétante cyberintimidation

Comme bien des jeunes de sa génération, Laura Compan, qui interprète Lili dans la série Le Jeu, est consciente du phénomène de la cyberintimidation.

Victime de l’internaute Tom Le Chat, qui l’a amenée à se dénuder pour ensuite la faire chanter, et intimidée par quelques filles de son club de natation, Lili a voulu mettre fin à ses jours.

La jeune comédienne, qui fait ses débuts à la télé, n’a jamais été victime d’intimidation. Elle sait très bien, toutefois, que ça existe et la série lui a fait réaliser l’importance d’être vigilant face à ce phénomène.

« J’ai des amis qui ont vécu de l’intimidation à l’école et un cas a nécessité l’intervention de la police. Il y a tout un monde qui est vivant et qui grouille à l’intérieur de nos téléphones », a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

Le Jeu, qui met en vedette Laurence Leboeuf et Éric Bruneau, se déroule dans l’univers des jeux vidéo et aborde l’intimidation et la cyberintimidation.

Sans avoir été victime d’intimidation, Laura Compan est bien au courant de ce phénomène grandissant.

« Ce n’est pas quelque chose qui fait nécessairement partie de nos discussions à l’école. Il faut qu’il soit arrivé quelque chose pour qu’on en parle. Ce n’est pas un sujet tabou, mais on parle plus d’autres choses, comme le gars qu’on a remarqué dans l’autre salle de cours », a-t-elle laissé tomber en riant.

Confidences

Laura Compan a eu des scènes difficiles à tourner. Des scènes de détresse où on la voit, isolée, face à l’intimidation qu’elle subit et qui l’ont menée à vouloir mettre fin à ses jours.

« Je me suis aussi appuyée sur les témoignages d’amis qui ont vécu ce genre de situation afin de savoir comment ils ont réagi et les émotions qu’ils ont ressenties. Je me suis inspirée de situations qui me touchent, qui sont arrivées dans ma vie, ou qui pourraient arriver à ma famille et mes amis. C’est ce qui m’a aidée à mieux démontrer cette peine et cette angoisse », a-t-elle expliqué.

La jeune comédienne, qui a aussi travaillé à partir des textes et des conseils du réalisateur, avoue ne pas avoir eu de difficulté à tourner ces scènes.

« Ce sont celles qui ont été les plus belles à faire parce qu’elles demandaient à aller chercher de grosses émotions », a-t-elle fait remarquer.

Depuis sa présence dans cette série, Laura Compan se fait de plus en plus reconnaître dans la rue et dans les endroits publics. Elle raconte avoir droit à de belles marques de gentillesse. Des gens qui lui disent qu’ils auraient envie de serrer la pauvre petite Lili dans leurs bras.

« Une personne m’a confié qu’elle avait déjà fait parvenir une photo à quelqu’un et qu’elle avait été victime de cyberintimidation » », a-t-elle raconté.

Modèle

Un peu surprise, Laura Compan était toutefois consciente que ce genre de chose pouvait arriver.

« Elle me prenait peut-être plus pour Lili que pour Laura, mais je comprenais. Je trouvais belle cette confiance qu’elle avait de venir me raconter ça », a-t-elle fait savoir.

La jeune comédienne a aussi reçu un message d’une petite fille qui la voyait comme un modèle.

« Tant mieux, si je peux être le modèle pour quelqu’un d’autre, mais je ne sais pas si j’ai toutes les ressources pour aider les gens qui sont victimes de cyberintimidation. Si ça arrivait, je les dirigerais vers des ressources qui pourraient les aider », a-t-elle dit.

► Le dernier épisode de la série Le Jeu est diffusé lundi soir à 21 h sur les ondes de TVA.