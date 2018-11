Patinage de vitesse longue piste: les Québécois médaillés de bronze au sprint par équipe

Antoine Gélinas-Beaulieu et ses compatriotes Laurent Dubreuil et Christopher Fiola ont mis la main sur le bronze au premier sprint par équipe de la saison sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste, à Obihiro, au Japon, dimanche.

Les Néerlandais (1 min 19,78 s) ont été les plus rapides suivis des Norvégiens (1 min 20,79 s). Le trio canadien a quant à lui stoppé le chrono à 1 min 20,98 s.

«C’est plaisant de voir que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs au monde malgré les changements dans notre composition d’équipe par rapport à l’an passé. Une médaille de bronze pour commencer l’année, c’est très encourageant et je pense que nous pouvons viser plus haut la semaine prochaine», a fait savoir Dubreuil.

Il s’agit également de la première médaille internationale senior en carrière de Gélinas-Beaulieu. Pour ce dernier, le but de la course était avant tout d’avoir du plaisir et de pratiquer la vitesse pure, une occasion qui se présente rarement en entraînement selon lui.

Dubreuil se surpasse au 1000 m

Le Lévisien Dubreuil a atteint son objectif technique. Après avoir eu quelques problèmes avec la fluidité dans son patinage les deux derniers jours, il a remédié à la situation au 1000 m groupe A, où il a terminé septième.

«Ç’a très bien été, j’ai égalisé mon meilleur résultat à vie sur cette distance en Coupe du monde! J’ai patiné beaucoup plus fluide que dans mes 500 m. Si je fais ça aux 500 m la semaine prochaine, je peux monter sur le podium. Je dois me laisser patiner sans tension et je vais améliorer mes temps», a-t-il dit.

L’athlète de 26 ans a rallié l’arrivée en 1 min 9,60 s à 1,74 seconde du gagnant, le Russe Pavel Kulizhnikov, qui a écrasé son record de piste de 2014 par plus d’une seconde en arrêtant le chrono à 1 min 7,85 s.

«Le 1000 m est une course où tu dois trouver l’équilibre parfait entre la vitesse et la conservation d’énergie. Ça se patine donc à 98%, car, à 100%, un patineur n’aurait plus rien au dernier tour. C’est normal d’être plus relax qu’au 500 m», a ajouté Dubreuil.

De son côté, le Sherbrookois Gélinas-Beaulieu était également très fier d’avoir atteint le 10e échelon en 1 min 9,83 s, lui qui considère avoir beaucoup à apprendre encore. C’était seulement la cinquième fois qu’il prenait le départ d’un 1000 m dans sa carrière.

«Le plan était assez simple: aller chercher de la vitesse le plus vite possible dans le premier 200 m pour maintenir un rythme élevé le restant de la course, a dit le patineur de 26 ans. Bien respirer aussi, parce que j’ai un historique d’avoir des problèmes de ce côté après des courses intenses comme un 1000 m ou un 1500 m. J’étais confiant avant le départ et le plan s’est très bien déroulé dans son ensemble.»

À cette même épreuve, mais dans le groupe B, Christopher Fiola, de Montréal, et David La Rue, de Saint-Lambert, ont respectivement conclu aux 17e et 23e rangs.