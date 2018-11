Saint-Jean-sur-Richelieu : un garçon malade à cause de sa maison moisie

Des parents ont cru que leur garçon était gravement malade pendant les trois premières années de sa vie avant de comprendre que c'était leur maison infestée de moisissures de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, qui le faisait souffrir.

Le petit Théo, 5 ans, est en pleine forme aujourd'hui, mais c'est loin de toujours avoir été le cas. Les problèmes de santé se sont succédé pendant les trois premières années de sa vie.

«Ça n'a pas lâché. C'est pour des diagnostics de leucémie, raconte sa mère Stéphanie Mercier, des sanglots dans la voix. Tuberculose, parce qu'il s'est réveillé en pleine nuit et il y avait plein de sang dans la bassinette.»

Mais ce n'était pas la leucémie ni la tuberculose. Après d'innombrables tests, ses parents ont finalement découvert que c'était la maison qui le rendait malade en raison de moisissure dans les murs.

«On a dégarni le sous-sol jusqu'à tant qu'on se rende compte qu'au niveau de la solive de rive, tout était mouillé, pourri, complètement», explique son père, Michel Gendron.

La résidence de Saint-Jean-sur-Richelieu n'est plus habitée depuis deux ans, mais elle a continué à se détériorer. Lorsqu'on visite la maison, on sent la présence des moisissures dans la gorge et dans les yeux.

Dès que la famille a déménagé, les problèmes de santé de Théo ont disparu. Elle a été construite il y a à peine 15 ans. À l'origine des problèmes, le revêtement en acryliques. Le même qui est utilisé sur des maisons de milliers de Québécois.

«Malheureusement, toutes les personnes qui ont eu des revêtements de ce type risquent de voir le problème apparaître», affirme Marco Lasalle de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

«Le phénomène est que la goutte d'eau réussit à traverser le revêtement et n'est pas capable de s'échapper parce qu'on a mis des scellants partout», ajoute M. Lasalle.

Le couple a décidé d'entamer des procédures judiciaires contre l'ancien propriétaire. Jamais il n'aurait imaginé que cet achat se transformerait en cauchemar.