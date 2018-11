Un monde où tout le monde s’entredévore...

Ne s’adressant pas aux âmes sensibles, un roman fascinant qui se penche sur le phénomène des baby-gangs.

Presque tous les personnages de ce roman ont moins de 16 ans. Mais attention, il ne s’adresse vraiment pas aux ados pour autant. On se permet même d’ajouter qu’une fois lu, il vaudrait mieux éviter de le laisser traîner dans les parties communes, car le sujet abordé est franchement horrifiant : l’attrait de la violence et du banditisme chez les jeunes.

Se basant sur des faits réels, l’histoire se déroule à Naples, dans le quartier populaire de Forcella. C’est là qu’habitent Nicolas Fiorillo et sa petite bande d’amis, et pour nous donner un avant-goût de ce dont ils sont déjà capables, le premier chapitre, intitulé Mange-merde, a réellement réussi à nous soulever le cœur.

Après les parrains, les neveux de la mafia

Afin de réaliser leur plus grand rêve – entrer dans le monde des gens qui comptent et qui peuvent s’offrir à peu près n’importe quoi n’importe quand –, Nicolas et ses potes ne reculeront donc devant rien. Un rien qui comprend aussi bien le trafic de drogue que les meurtres commandités, même s’ils se doutent tous que tôt ou tard, ils devront passer par la case « prison pour mineurs ». Vivant essentiellement dans l’instant présent, ils savent cependant que les gens n’ont pas encore l’habitude de se méfier des gamins et de ce fait, ils en profiteront pour élargir rapidement leur champ d’action sans trop se soucier des conséquences.

Un livre coup-de-poing qui jette un regard tellement cru sur la jeunesse d’aujourd’hui qu’on a mis plusieurs heures avant de pouvoir recommencer à sourire.

Frère d’âme

Au cours d’une attaque contre les Allemands, Alfa Ndiaye, un tirailleur d’origine sénégalaise, verra son ami d’enfance et « plus que frère » se faire éventrer. Et le voir agoniser les tripes à l’air pendant de longues heures sur le champ de bataille finira par le rendre à moitié fou. Un livre aussi dur que touchant qui a été en lice pour plusieurs prix littéraires, notamment le Goncourt.

Le corps des ruines

Au cœur de ce récit magistral dont le narrateur n’est autre que Juan Gabriel Vásquez, il y a deux assassinats qui ont profondément marqué la Colombie : celui du journaliste et diplomate Rafael Uribe Uribe (en 1914) et celui de l’homme politique Jorge Eliécer Gaitán (en 1948). Deux assassinats grâce auxquels le narrateur nous permettra surtout d’approcher et de mieux comprendre la violence de son pays.

Au soleil !

Entre le changement d’heure qui en a affecté plusieurs, les journées grises et le retour du froid, c’est vraiment le livre qu’il nous faut ! Car, quelle que soit la saison, il nous indique où aller si l’on veut profiter d’un temps beau et chaud, en suggérant au passage un itinéraire qui nous fera découvrir le meilleur de chaque région ou pays proposé.

Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu

L’un des grands classiques de Bernard Werber, puisque cette encyclopédie qui réunit plein d’anecdotes surprenantes (le fantôme d’Heilbronn, la règle du micropénis, la théorie de l’homme superlumineux, etc.) a été rééditée plusieurs fois depuis sa toute première publication, en 1993. Entièrement remise à jour avec de nombreuses nouvelles entrées, celle-ci a encore une fois réussi à nous captiver pendant des heures.

Reporter criminel

Les fans de polars seront sûrement un peu déçus d’apprendre que le nouveau James Ellroy n’est pas un roman, mais un petit livre dans lequel ont été réunis deux reportages commandés par le magazine américain Vanity Fair... qui ne touchent cependant ni à la mode (le Dog ne porte essentiellement que des chemises hawaïennes !) ni à la beauté. Tout comme il l’a déjà fait par le passé avec Le Dahlia noir, Ellroy s’est plutôt inspiré de la réalité pour revenir sur deux affaires criminelles qui, à l’époque, ont fait couler beaucoup d’encre. Et en ajoutant la sienne aux dossiers et aux coupures de presse d’origine, il signe un bouquin assez fascinant.

Dans M comme Meurtre, il se penche ainsi sur les crimes d’Emily Hoffert et de Janice Wylie, deux jeunes femmes dont le brillant avenir a été réduit à néant le 28 août 1963, lorsqu’elles ont été sauvagement assas­sinées dans un appartement de Manhattan. Le principal suspect ? Un décrocheur noir du nom de George Whitmore Jr, qui passera plus de trois ans en prison avant d’être innocenté. Dans le second texte, intitulé Clash By Night, c’est l’acteur Sal Mineo qui aura le privilège de revenir sous le feu des projecteurs. Car 20 ans après avoir joué aux côtés de James Dean dans La fureur de vivre, il sera poignardé sans raison dans la rue. Deux histoires sordides à se mettre sous la dent en atten­dant la sortie du prochain volet de son génial Quatuor de Los Angeles.