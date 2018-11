Une victoire pour Samuel Piette, Ballou Tabla et le Canada

Le but d’Atiba Hutchinson tard en première demie a permis au Canada de vaincre Saint-Kitts-et-Nevis au compte de 1 à 0, dimanche, à Basseterre, dans un duel de qualification de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Avec trois victoires en autant de rencontres, la formation de l’unifolié demeure ainsi dans la course au premier rang. Une place à la Gold Cup de la CONCACAF 2019 et dans le groupe A de la Ligue des Nations de la fédération est en jeu. Le pays affiche un différentiel de +14 au chapitre des buts marqués et concédés.

Après qu’Hutchinson eut intercepté une passe de l’ennemi et envoyé le ballon vers Junior Hoilett, ce dernier a effectué une passe vers Russell Teibert, qui a décoché un centre vers Hutchinson. Avec un coup de tête, celui-ci a expédié le ballon au fond du filet.

«Ce fut une performance inspirante, a affirmé l’entraîneur-chef John Herdman dans un communiqué de Canada Soccer. À certains moments, vous devez tenter d’obtenir un résultat dans des conditions difficiles, et c’est ce que les joueurs ont fait.»

«Ce fut une performance de capitaine, a-t-il poursuivi à propos de Hutchinson, le joueur du match. Il apprécie son temps ici, il a assumé un rôle de leader.»

Par ailleurs, le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Samuel Piette figurait au sein du onze partant, tout comme son ancien coéquipier Ballou Tabla. Ce dernier a été remplacé à la 66e minute. Piette a écopé d’un carton jaune.

Le Canada affrontera la Guyane française à domicile le 26 mars 2019.