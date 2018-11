Valse caquiste chez Bombardier

Ensuite, François Legault, en mission à Boston, a confié son pessimisme à l’égard du secteur aéronautique et de l’avenir du jet régional CRJ fabriqué à Mirabel.

Pourtant, le lendemain, M. Fitzgibbon a ouvert la porte à une nouvelle aide financière de l’État pour Bombardier, à la suite d’une rencontre avec le patron Alain Bellemare, dont la cote de popularité a chuté plus bas que l’action de l’entreprise en bourse. Oui, on veut le maintien d’emplois bien rémunérés, mais attention, les Québécois en ont ras-le-bol que leur argent serve à soutenir un canard boiteux et à payer des hausses de rémunération aux big boss !