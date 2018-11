Vietnam: Entre tradition et modernité

Photo Stéphan Dussault

Vibrante et indisciplinée, l’ancienne Saïgon : les rues grouillent de monde... et de grues pour loger ses presque neuf millions d’habitants. Les marées de scooters déferlent et klaxonnent sans cesse. Les deux ou trois premières traversées d’intersection demandent du courage, mais on s’y fait. La bouffe de rue foisonne, simple, savoureuse et souvent à moins de 5 $, bière incluse... pour deux personnes. Les marmites de bouillon, les étals de fruits et légumes, de poissons et de viandes prennent tous les trottoirs.