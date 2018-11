3 idées de déco DIY trop belles à faire avec sa BFF pour moins de 15$

Sortez le Bailey’s et votre vieil album de Micheal Bubblé, les Fêtes sont à nos portes et l’heure est venue de mettre de la magie dans votre logis.

Pas besoin d’être aussi talentueuse que Martha Stewart pour décorer votre appartement, puisqu’il existe de nombreux projets de décorations DIY qui sont rapides, simples et économiques.

Voici 3 coups de cœur DIY à réaliser avec votre best ce week-end!

1. La guirlande d’agrumes de Fleur Maison

Fleur Maison

Vanessa Hélie du blogue Fleur Maison a toujours des idées originales de décoration. Cette année, elle a décidé de faire sécher des pamplemousses et des oranges au four afin d'en faire de jolies guirlandes à accrocher dans son sapin.

Tous les détails pour réaliser ce projet, ici.

La maison de Fleur Maison est d’ailleurs absolument magnifique, voyez par vous-même :

2. La guirlande d’eucalyptus de Your DIY Family

Pour ceux et celles qui n’ont pas l’habitude de réaliser des décos DIY, cette petite guirlande d’eucalyptus est exactement ce qu’il vous faut. En plus d’être facile à réaliser, elle n’est pas très coûteuse à faire.

À noter que vous pouvez faire le même exercice avec des feuilles de sapin ou des fleurs séchées.

Tous les détails pour réaliser ce projet, ici.

3. Ces ornements de sapin en lettres de Scrabble de The Beauty Dojo

Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de lettres de «Scrabble» que vous pouvez facilement vous procurer dans des boutiques de décos, de la corde et un peu de colle. Il n’y a pas plus simple!

Tous les détails pour réaliser ce projet, ici.

