Anthony Duclair, un pari qui pourrait rapporter aux Blue Jackets

Le Québécois Anthony Duclair semble avoir relancé sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus, qui pourraient avoir réalisé un bon coup en lui accordant un contrat d’un an et de 650 000 $ l’été dernier.

L’ex-porte-couleurs des Remparts de Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, connaît de bons moments en Ohio. Avant le duel prévu en soirée contre les Maple Leafs de Toronto, il revendiquait 12 points, dont huit buts, en 20 rencontres.

Cette récolte est déjà supérieure à son total de huit points en 23 joutes avec les Blackhawks de Chicago la saison passée. Lors de cette même campagne, l’attaquant en avait aussi inscrit 15 chez les Coyotes de l’Arizona et s’il continue sur la même voie, il n’aura aucun mal à présenter le meilleur bilan offensif de sa carrière au terme de la campagne.

Toutefois, rien n’est gagné pour Duclair, surtout que son instructeur-chef, John Tortorella, n’est pas réputé pour sa patience. Celui-ci sait bien que le joueur de 23 ans en est à sa quatrième organisation en carrière dans la Ligue nationale.

«Je lui ai dit au départ que je n’étais pas certain de ce qui s’était passé auparavant, mais que j’étais de son côté, avait admis l’entraîneur aux médias plus tôt ce mois-ci, par le biais de propos rapportés sur le site 1st Ohio Battery. Je vois en lui un bon potentiel comme joueur. Par contre, rien ne lui sera donné. Honnêtement, j’essaie encore de le comprendre et je suis certain que c’est la même chose pour lui à mon égard.»

«Je pense que nous essayons d’avoir une compréhension complète, ça fait partie du processus, avait-il ajouté. C’est différent d’une équipe à l’autre. Vous pouvez parler de compétition, mais de quoi il s’agit exactement? Chaque pilote a sa définition à ce sujet, nous devons nous assurer d’être sur la même longueur d’onde.»

Le travail

Aux yeux de Tortorella, le jeune attaquant doit simplement offrir un effort maximal, d’abord et avant tout.

«Ce qu’un athlète peut contrôler, c’est son ardeur au travail. Ce n’est pas une science, ni de l’analyse et personne ne peut nous enlever cela. Vous avez ça en vous et pour moi, c’est un aspect facile à évaluer», a-t-il dit, tout en promettant de faire preuve de transparence envers Duclair.