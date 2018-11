Auston Matthews s'approche d'un retour au jeu

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a participé lundi à un entraînement optionnel des siens et portait un chandail autorisant les mises en échec.

Ainsi, le joueur-vedette s’approche d’un retour au jeu, n’ayant pas disputé un match depuis le 27 octobre à cause d’une blessure à l’épaule gauche. Plus tôt ce mois-ci, il a recommencé à décocher des tirs et a pu travailler avec les instructeurs pour tester son épaule.

Malgré l’absence de Matthews, qui a totalisé 16 points en 11 parties jusqu’ici, les Leafs se retrouvent parmi les meilleures formations de la Ligue nationale. Ils ont obtenu 14 victoires en 20 sorties cette saison et avant d’accueillir les Blue Jackets de Columbus en soirée, ils accusaient un retard d’un point sur le Lightning de Tampa Bay et le sommet de la section Atlantique.