Ce compte Instagram répertorie les toilettes les plus poétiques et uniques de Montréal

Il y a des toilettes parfaites pour prendre des beaux selfies et il y en a d'autres qui inspirent la poésie.

À LIRE AUSSI: 16 toilettes montréalaises où prendre des selfies incroyables

Ce sont ces dernières que le compte Instagram Les Cuvettes met en lumière de temps à autre.

Chaque photo de toilettes d’établissements de la ville de Montréal est accompagnée d’une petite pensée poétique.

Jusqu’à maintenant, quelques-unes des toilettes uniques les plus reconnues de Montréal comme celles du Agrikol, de l’Avenue, du Renard et du Pastel Rita sont passées sous la loupe des artistes derrière Les Cuvettes.

Ceux et celles qui ont une passion «toilette de restos et de bars» peuvent suivre ce compte Instagram des plus originales pour découvrir les plus belles cuvettes en ville!

Pour savoir où prendre les plus belles selfies en ville, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!