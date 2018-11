Ce lumineux loft/condo du Mile-End à 815 000$ offre une vue magique sur Montréal

Cette magnifique propriété à vendre ne vous laissera certainement pas indifférent. Situé dans le cœur du Mile-End, ce loft/condo de plus de 1500 pieds carrés offre une luminosité incroyable et une vue à couper le souffle sur Montréal.

Composée de 3 chambres à coucher séparées, deux grandes salles de bain, une cuisine à aire ouverte et un accès à la terrasse sur le toit, cette propriété a tout pour charmer les amoureux de la ville.

Anciennement deux condos rénovés pour ne faire plus qu’un, cette propriété est donc en vente au coût de 815 000 $.

L’annonce complète ici.

