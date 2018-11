Ce médecin est soupçonné d’avoir souvent surfacturé

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) réclame 464 221 $ au Dr Mesfin Lisanu. La RAMQ a découvert que le médecin avait facturé des services rendus à des patients non inscrits au registre de l’établissement, à des patients qui n’étaient même pas au Québec, ou facturé des plâtres, attelles ou réparation de plâtres non effectuées.

Le Dr Lisanu plaide coupable à deux chefs d’accusation criminelles de fraude à l’endroit de la RAMQ. Les faits reprochés se sont déroulés entre janvier 1999 et 2000 à L’Annonciation, dans les Laurentides. Il est condamné à une amende et à verser un dédommagement de 137 616 $ à la RAMQ.

Le Collège des médecins du Québec le condamne à 15 000 $ d’amende pour avoir réclamé à la RAMQ des actes médicaux non dispensés.

Le médecin déclare faillite. Pour justifier ses difficultés financières, il indique être suspendu de la RAMQ pour une période de six mois. À ce moment, il doit 324 000 $ à la Régie, 300 000 $ au ministère du Revenu du Québec et 350 000 $ à Revenu Canada. Ses dettes totales s’élèvent à plus de 1 million $.