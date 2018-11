Célinununu: vives réactions sur la nouvelle collection à «Les Novices»

La nouvelle ligne de vêtements non genrés de Céline Dion a suscité de vives réactions sur les ondes de QUB radio, samedi dernier à Les Novices.

Les candidats Thomas Louys et Maude Carmel étaient particulièrement en désaccord sur le sujet, et n’ont pas hésité à faire valoir leur point de vue.

«Que toi tu veuilles pas avoir une identité genrée, c’est quelque chose. Mais faut pas que cette idéologie-là milite pour l’effacement de ceux qui sont à l’aise d’identifier leurs enfants, ou s’identifier eux-mêmes à un genre», soulève Thomas Louys.

«Je veux pas dire que les gens doivent être effacés», rétorque Maude Carmel. «J’aime bien être une fille parce que moi, j’ai eu la chance de me sentir comme ce qu’on disait que les filles étaient. J’ai jamais aimé le sport, j’ai toujours aimé le maquillage et j’ai toujours aimé me faire les cheveux, et je suis ben chanceuse. Mais pour mes amies qui aimaient pas ça, elles se sont jamais senties dans un groupe qui les faisait sentir bien...»

«Tes amies qui se sentent pas à l’aise dans ce genre-là, il faut pas non plus qu’ils t’attaquent ou qu’ils attaquent ton appartenance à ce genre-là», réplique Thomas.

ÉMISSION 17 NOVEMBRE

Les sujets cette semaine: «le Pacte» sur la transition écologique, la nouvelle ligne de vêtements non genrés de Céline Dion, le gouvernement fédéral qui s’ingère au niveau des cliniques médicales privées, l’interdiction de cellulaires lors de spectacles, les tweets de Donald Trump à l’égard d’Emmanuel Macron et le vouvoiement versus le tutoiement.

Dans le cadre de la cinquième semaine de compétition, les participants ont fait la rencontre du professeur et chroniqueur Pierre Martin, qui s'est prêté au jeu du mentorat.

Les candidats ont eu comme mission d’écrire sur la thématique «politique internationale» et deux contraintes bien particulières leur ont été imposées par le mentor, soit ne pas écrire sur Trump et couvrir chacun un continent.

Découvrez les réactions de Pierre Martin sur les chroniques de la semaine.

Sa chronique coup de cœur à partir de 39 minutes 30 secondes.

Maude Carmel [Océanie]

Thomas Louys [Asie]

Marie-Pier Gosselin [Europe]

Madeleine Pilote-Côté [Amérique]

Philippe Larivière [Afrique]

Matias Guerra [Amérique]