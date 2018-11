Club Med dans Charlevoix: l’ouverture est prévue pour le 1er décembre 2020

Le projet du Club Med avance dans Charlevoix. Si tout se déroule comme prévu, le village de montagne 4 saisons ouvrira ses portes le 1er décembre 2020.

«Sur la date d’ouverture prévue, c’est le 1er décembre 2020», a indiqué lundi au Journal le directeur de projet Amérique du Nord du Club Med, David Meyer.

D’ici là, la direction du Club Med et du Massif de Charlevoix se disent en mode séduction alors que beaucoup de pain demeurent sur la planche avant l’ouverture du complexe touristique de 120 millions $.

Les travaux de déboisement et de construction d’une route secondaire ont débuté dans la controverse alors que deux avis de non-conformité du ministère de l’Environnement ont été décernés à la direction du Massif qui chapeaute les travaux ces derniers mois.

La direction du Massif dit avoir depuis mis en place des procédures internes afin de ne pas recevoir d’autres avis de non-conformité.

Rentabilité et emplois

Le Club Med, qui est liée avec une entente de 15 ans avec le Groupe Le Massif, prévoit une rentabilité rapide avec un taux d’occupation d’au moins 85 % en hiver et de 70 % en été.

Dans Charlevoix, le projet, qui prévoit la construction d’un complexe hôtelier de 300 chambres avec piscines, spa, devrait fournir du travail permanent à plus de 350 personnes, dont une centaine de gentils organisateurs (G.O.).

Le Groupe Le Massif estime que l’arrivée d’un Club Med devrait générer 50 000 clients supplémentaires par an dans Charlevoix.

L’hiver, le Club Med misera sur le ski et la neige pour attirer les clients dans Charlevoix. L’été, on misera sur des activités estivales, comme les baleines à Tadoussac et autres, pour séduire les touristes européens.

«La moitié de la clientèle ciblée proviendra de l’Amérique du Nord. On vise à attirer les Québécois, les Canadiens, mais également des clients américains en provenance de Boston, New York, Philadelphie et Chicago», a tenu à préciser M. Meyer.

La direction du Club Med dit également discuter avec plusieurs transporteurs, comme Air France et Air Transat, pour des liaisons supplémentaires.

«On discute également avec des transporteurs américains pour l’ajout de vols à Québec et à Montréal», a fait savoir la vice-présidente principale, Canada et Mexique du Club Med, Carolyne Doyon.

Rencontrer les entrepreneurs

Lundi matin, le Club Med a tenu des rencontres avec des entrepreneurs de Charlevoix et de la région de Québec. Une rencontre avec les citoyens du village de Petite-Rivière-Saint-François ont également eu lieu plus tard en après-midi.

«On va offrir de nombreux contrats aux entrepreneurs locaux. Il est important pour eux de connaître les différents services dont nous aurons besoin», a précisé M. Meyer.

Le Club Med prévoit que son village pourrait générer des retombées annuelles locales de 7,5 millions $.