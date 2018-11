Des planches pour retenir le béton

Mettons que vous passez régulièrement sous le viaduc Van Horne, dans le Mile-End, et que vous apprenez que c’est le seul viaduc de la Ville de Montréal où des planches de bois ont été installées pour prévenir la chute de béton. Auriez-vous raison d’être inquiets ?

Non, selon la Ville. Un peu plus, si on se fie à des avis externes.

Un citoyen qui emprunte souvent les petites rues sous le viaduc Van Horne lorsqu’il fait son jogging a remarqué la présence de planches de bois à quelques endroits sous la structure. Il m’a écrit en me montrant une photo. « C’est moi ou... on dirait que c’est un peu broche à foin ? » Excellente question.

Sur place, je remarque aussi les planches de bois et les panneaux de contre-plaqué sous le viaduc, sous lequel passent la piste cyclable Des Carrières et beaucoup de mamans avec leurs poussettes.

Aux yeux d’une personne qui n’y connaît rien en structure de béton, ça donne effectivement un peu froid dans le dos. J’ai plus souvent vu du grillage ancré sous les viaducs, une technique plus répandue pour prévenir la chute de fragments de béton.

Je décide donc de me tourner vers les vrais experts : les ingénieurs de la Ville.

Est-ce vraiment une technique efficace pour sécuriser un viaduc vieillissant ? Le viaduc Van Horne a été construit en 1971. Les ingénieurs qui ont rédigé les rapports d’inspection de 2014 et de 2017 ont noté qu’il y avait eu des chutes de fragments de béton.

Ils ont également relevé plusieurs fissures sur les piliers ainsi que sur la dalle du tablier, qui ne compromettaient toutefois pas la sécurité de l’ouvrage. Des travaux de réfection sont d’ailleurs prévus l’an prochain pour prolonger d’une décennie son espérance de vie.

Pas d’ingénieur, mais des courriels

Sans surprise, la Ville de Montréal a refusé ma demande d’entrevue avec un ingénieur (parler à un être humain autre qu’un élu à la Ville, c’est quasi impossible). Après de multiples échanges de courriels, le service des communications m’a indiqué que les planches de bois ont été installées en 2015 pour retenir de « possibles fragments de béton dans l’éventualité d’une chute ».

C’est la seule structure de la Ville où du bois a été utilisé pour retenir la chute de béton. Pourquoi ? Il s’agirait de la technique la plus « adaptée et efficace », mais on n’a pas souhaité m’en dire plus.

Toutefois, la Ville a souvent répété que la structure nécessite des réparations, mais qu’elle est inspectée annuellement et sécuritaire pour tous.

Une galette de béton

J’ai parlé à plusieurs entrepreneurs expérimentés en réfection et en entretien d’infrastructures routières pour avoir leur avis sur cette technique du « platelage de bois ».

Ils ont tous convenu que l’utilisation du bois est moins répandue pour prévenir les chutes de béton que le grillage d’acier. Mais ça ne veut pas dire que le bois est moins efficace, nuancent-ils.

Donc, est-ce sécuritaire pour tous les automobilistes, piétons, cyclistes et mamans avec poussettes qui passent quotidiennement sous le viaduc ?

« Les chances sont faibles, mais un petit morceau pourrait tomber », répond l’ingénieur Normand Tétreault, de Soconex.

Évidemment, ce n’est pas lui qui a sondé ou inspecté la structure, et il fait confiance à ses collègues ingénieurs « qui ont assurément fait le maximum pour tout sécuriser ».

Mais, dans le pire scénario, poursuit-il, ce qui pourrait nous tomber sur la tête, c’est l’équivalent d’une galette de 6 pouces sur 6 pouces de béton.

« Ça vous ferait mal... mais ça ne vous tuerait pas ! » lance-t-il.

Très rassurant.

Blague à part, on se doute bien que personne ne souhaite recevoir une galette de béton en plein visage et que si les experts de la Ville, ou ceux embauchés par la Ville, avaient eu des craintes sévères, ils auraient barré les chemins qui passent sous la structure.

Mais ce qui aurait été vraiment rassurant, ça aurait été de l’entendre de la bouche d’un de ces experts...

Les aînées toujours sans leur stop

Il y a quelques semaines, je faisais état de deux aînées qui tentaient en vain de faire sécuriser la rue qui lie leur résidence à un hôpital. Les deux dames n’ont toujours pas eu l’arrêt obligatoire souhaité au coin des rues De Pontoise et Saint-Zotique. L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a indiqué que leur demande a été ajoutée à une liste de requêtes qui feront l’objet « d’une analyse au cours des prochains mois ». En attendant, les dames se mobilisent en préparant une pétition qu’elles font signer, entre autres, aux quelque 380 habitants de leur résidence. La majorité de ces personnes âgées utilisent quotidiennement cette intersection où il n’y a ni marquage au sol, ni arrêt obligatoire, ni feu de circulation.

Aidez-moi !

Envoyez-moi vos photos et vos vidéos, et encore mieux... vos idées ! Chantiers qui traînent en longueur, irritants, absurdités et autres, lâchez-vous lousse. On va jouer dans le trafic, puis on va... décongestionner les choses ! En plus de me lire dans ces pages chaque semaine, vous pourrez aussi devenir membre du groupe Facebook et de la page Instagram « Dans le trafic ».