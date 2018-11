Question d’une lectrice, Nic : « Dans la phrase suivante, est-ce que l’adjectif mince pourrait être considéré comme un adverbe et être invariable : deux échalotes tranchées minces... ou mince ? » Il arrive qu’un adjectif se rapporte à un verbe ou un autre adjectif plutôt qu’à un nom et en précise le sens. Il a alors la même valeur qu’un adverbe et ne varie généralement ni en genre ni en nombre. Dans la phrase précitée, mince apporte une information complémentaire au participe passé (tranchées). C’est un adjectif à valeur adverbiale. On écrira donc « deux échalotes tranchées mince ». Comme on écrirait « des cheveux coupés court » (court modifie le participe passé coupés et non le nom cheveux), ou « une personnalité haut placée (haut ne s’applique pas à personnalité, mais ajoute une information au participe placée ». Bien sûr, on pourrait régler le problème en écrivant « deux échalotes coupées en tranches minces ».