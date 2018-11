Devrais-je le croire cette fois-ci?

Depuis trois ans je fréquente un homme qui va et vient au gré de sa fantaisie. Quand il est de bonne humeur, tout va bien entre nous et il n’a que des fleurs à me lancer. Mais dès qu’il entre dans ce que j’appelle « ses périodes sombres », il devient irascible, me traite de dinde à tout propos, me laisse plusieurs jours sans me donner de ses nouvelles et trouve le moyen de me mépriser devant tout le monde.

Je l’aime, Louise, mais je trouve ça tellement dur d’être constamment dans les montagnes russes, que certains jours, j’aurais envie de le planter là. Comme présentement d’ailleurs. Il m’avait quittée il y a deux semaines en me disant que c’était fini entre nous, qu’il n’acceptait pas que je le force à changer d’humeur lors de sa visite de fin de semaine. Il est rentré dans ses terres et ce fut le silence total. Puis hier soir par texto, il m’a dit une gentillesse et demandé s’il pouvait venir me visiter en fin de semaine. Devrais-je le croire ? Pensez-vous que cette fois-ci il risque de s’engager pour de bon ?

Hélène D.

Les personnes cyclothymiques sont parmi les plus difficiles à cerner. Mais ce que vous me dites de la façon dont il vous traite en vous rabaissant à tout bout de champ ne me dit rien qui vaille. Le respect dû aux gens qu’on aime doit l’emporter sur nos émotions, et quelqu’un qui est incapable de respect envers sa bien-aimée ne l’aime pas vraiment. Chose certaine, si vous acceptez de le revoir, il doit de son côté accepter de faire l’autopsie en profondeur avec vous de ce qui le rend si fréquemment négatif envers vous.