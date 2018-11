Estrie: un tronçon de la route 139 sud est dans un piteux état

La route 139 sud, entre les villages de West Brome et Sutton, en Estrie, est dans un piteux état.

Le chantier de réfection de la chaussée y a été interrompu pour la période hivernale.

Sur une distance d'environ cinq kilomètres, les automobilistes roulent sur une chaussée rugueuse et parsemée de nids-de-poule. Les trous sont remplis au fur et à mesure sauf qu'en raison des intempéries, le colmatage ne résiste pas.

Les travaux ont débuté vers le 26 septembre.

Des usagers déplorent le manque de planification, disant que pendant des périodes de plusieurs jours de beau temps, aucun travail n'y était effectué.

La municipalité de Sutton a tenté d'obtenir des explications et se serait fait répondre qu'avec les mauvaises conditions météorologiques, les travaux n'ont pu être complétés à temps.

Lundi, le ministère des Transports a confirmé que les travaux se font sur 12 km et que la moitié, soit un tronçon de 6 km, est complétée. Le chantier devait être réalisé l'an dernier, a-t-on souligné, mais a été reporté à cette année en raison de la grève des ingénieurs du gouvernement.

Selon le MTQ, les travaux sont plus longs et compliqués qu'initialement prévus en raison de la présence l'amiante dans le bitume de l'ancienne chaussée. Les travaux se poursuivront au printemps, mais si le temps et la température le permettent dans les prochaines semaines les ouvriers tenteront de faire une couche d'asphalte temporaire sur la partie non complétée.