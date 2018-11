États-Unis: Michael Bloomberg donne 1,8 milliard de dollars à son ancienne université

NEW YORK | L’ex-maire de New York et philanthrope Michael Bloomberg a annoncé un don de 1,8 milliard de dollars à l’université Johns Hopkins, un don inédit destiné à financer des bourses, soulignant le problème de l’endettement étudiant aux États-Unis.

Dans un communiqué, le milliardaire new-yorkais - classé 14e homme le plus riche du monde par Forbes - a annoncé que ce don permettrait à l’université de Baltimore, dont il est sorti diplômé en 1964, d’attribuer plus de bourses aux étudiants issus de familles modestes, qui ne peuvent payer les quelque 72 000 dollars que coûte l’année scolaire dans ce prestigieux établissement.

Dans le York Times, le milliardaire de 76 ans a expliqué dimanche qu’il avait fréquenté cette prestigieuse université privée grâce à une bourse, alors que son père comptable ne gagnait « pas plus de 6000 dollars par an ».

« Je veux m’assurer que l’école qui m’a donné une chance pourra en permanence offrir la même opportunité à d’autres », a-t-il écrit.

« Les admissions à Johns Hopkins seront définitivement déconnectées de toute considération financière », a-t-il ajouté. « L’école pourra offrir des bourses plus généreuses, qui remplaceront les prêts étudiants. »

Avec ce don - le plus élevé jamais fait à une université - M. Bloomberg met le doigt sur le problème lancinant des prêts étudiants, qui atteignent aujourd’hui 1500 milliards de dollars, plus gros volume de dettes aux États-Unis derrière les prêts immobiliers.

Plusieurs personnalités politiques - dont le sénateur démocrate Bernie Sanders pendant la campagne présidentielle 2016 - réclament des mesures nationales pour réduire l’endettement étudiant, en vain jusqu’ici.

M. Bloomberg a reconnu que son don ne suffirait pas à régler le problème. « Les dons privés ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer au manque de soutien gouvernemental », a-t-il ajouté.

Alors que 44 % des étudiants de Johns Hopkins terminent aujourd’hui leurs études endettées, à hauteur de plus de 24 000 dollars en moyenne, les prêts pourront maintenant être remplacés par de véritables bourses, a indiqué l’université dans un communiqué commun avec M. Bloomberg.

Les étudiants à bas revenus pourront être acceptés en plus grand nombre, a-t-elle ajouté.

Michael Bloomberg a annoncé ce don alors qu’il envisage de se présenter à l’investiture démocrate pour la présidentielle 2020.

Après avoir été républicain puis indépendant, il s’est enregistré comme démocrate en octobre et a fourni quelque 80 millions de dollars à des candidats démocrates lors des dernières élections législatives.