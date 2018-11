François Lambert, grand champion

Vendredi matin, l’éclatant François Lambert y est allé d’un commentaire de son cru sur le canal médiatique privilégié de l’époque contemporaine, Facebook :

« Au restaurant à Chibougamau! Je suis à prendre mon déjeuner dans un petit resto très sympa. Je regarde les gens autour de moi et je remarque leurs manteaux. Ils ont des manteaux “full patch” :-) et voici ce qui est écrit: Métallos 892x, agents de sécurité Ma question? Pourquoi un syndicat a-t-il besoin d’agents de sécurité? Ne sont-ils pas là pour protéger les conditions des employés ? Ça prend un agent de sécurité pour négocier? PS: j’écris ce statut entouré de ces agents! Souhaitez-moi bonne chance ;-) »

Par pure générosité, j'offre d'apporter une clarification à son interrogation. À question simplette, réponse simple : ce ne sont pas les agents de sécurité du syndicat, c’est le syndicat des agents de sécurité. Certains ont beau lui avoir fait savoir, il n’en démord pas, et sa publication Facebook est toujours en ligne au moment de rédiger ce texte.

Lambert n’en est pas à sa première perle, mais je tiens à préciser n’avoir aucune animosité personnelle à son endroit. La preuve, c’est que je lui offre aujourd’hui ce qu’il chérit probablement le plus au monde : de l’attention.

Il est certes possible qu’il joue aux vierges offensées et qu’il crie aux attaques personnelles, comme il l’a fait lorsque mon collègue Mathieu Bock-Côté avait commis l’ultime crime de lèse-majesté, celui de froisser Monsieur en osant le critiquer. Venant de celui qui qualifiait avant-hier la députée de Taschereau d’« épaisse qui a l’air d’une BS », on a de quoi trouver le reproche pour le moins futile. C’est l’hôpital qui se moque de la charité, comme on dit en France.

Non, le principal problème n’est pas François Lambert en lui-même, c’est que l’accueil auquel il a droit au Québec est emblématique de notre époque. La recette Lambert se décline en deux volets, illustrant tous les deux des pathologies contemporaines.

Tout d’abord, qu’il suffit d’avoir réussi en affaires pour attirer micros et caméras dans le Québec d’aujourd’hui. Il est bien plus important d’incarner la « réussite » commerciale que d’avoir du contenu, de porter un message ou d’être particulièrement futé. Retour du refoulé dans une société longtemps dominée par les curés qui invitaient les bons petits Québécois à craindre l’argent? C’est possible.

Il faut se réjouir que les citoyens – fussent-ils en affaires – s’expriment, car la politique est trop importante pour être laissée aux politiciens. Par contre, le surplus d’attention qui est accordé à certains d’entre eux a de quoi laisser songeur.

L’autre volet, qui constitue en quelque sorte la clé du succès, c’est de savoir donner un bon show.

Passer par des émissions comme Les dragons ou Un souper presque parfait représentent assurément une plus-value. Il s’agit, en quelque sorte, de la couche de bronzage artificiel. Mais ce n’est pas là que réside l’élément central d’une bonne construction médiatique.

Non, la recette Lambert présuppose plutôt de faire miroiter une prétendue « grande gueule », de se péter les bretelles à l’effet qu’on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qu’on dit juste ce qu’on pense et qu’on s’en fout de ce que les autres en disent.

Cette authenticité-spectacle ne résiste malheureusement pas à l’épreuve des faits : les points de vue généralement véhiculés par Lambert, loin d’être originaux, ne sont rien d’autre qu’une reformulation des platitudes prémâchées et prédigérées des faux prêtres du discours probusiness, qu’ils soient issus des rangs des commentateurs, des think tanks, ou du monde politique.

C’est là que se trouve le moteur principal du gros char modifié du mal-nommé populisme dans de nombreux pays : prétendre parler vrai et défendre le peuple alors qu’on propose, finalement, d’aller encore plus loin dans l’application des formules qui marginalisent les gens ordinaires au seul profit des forts, de ceux qui l’ont l’affaire. Il n’y a rien de bien original ni de bien intéressant dans tout ça. Mais il est toujours possible de pimper ce qui est fondamentalement cheap.

Lambert a beau avoir récemment affirmé vouloir se lancer en politique avec le Parti conservateur du Canada, il a en réalité tout du candidat parfait pour Maxime Bernier. Les politiciens conventionnels n’ont qu’eux à blâmer pour avoir fait le lit de ce genre de personnage.

***

Simon-Pierre Savard-Tremblay, socio-économiste du développement (Ph. D.).

Pour me contacter : simonpierre.savardtremblay@ehess.fr