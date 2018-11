Froid et faible risque de neige pour le début de la semaine

MONTRÉAL – La semaine va commencer avec un temps nuageux sur l’ensemble de la province. Alors que les températures seront dans les normales de saison, lundi, pour le sud du Québec, elles chuteront de nouveau à partir de mardi.

La journée de lundi s’annonce nuageuse pour tout le monde, avec un faible risque de neige. Côté températures, elles seront dans les normales de saison: à Montréal et à Québec, il fera respectivement 2 °C et -1 °C maximum.

C’est à partir de mardi que le mercure devrait chuter. De la neige est prévue à Montréal au cours de la journée, et il fera un maximum de - 5 °C. À Québec, le temps sera similaire et le mercure affichera un maximum de – 4 °C.

Le même scénario est prévu pour la journée de mercredi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un maximum de - 16 °C est attendu pour Montréal et Québec.

Le soleil fera son grand retour jeudi et vendredi sur la plupart des secteurs et les températures augmenteront légèrement. La fin de semaine devrait commencer sous le soleil et sans chute de neige.