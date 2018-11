Il a admis avoir fait d’autres victimes

Cet aveu a eu l’effet d’une bombe pour M me Richard, la seule victime à avoir dénoncé Caron, en 2010.

« Sur le moment, j’ai eu de la peine de savoir que sans doute j’aurais pu en épargner quelques-unes si j’avais dénoncé avant, mais j’ai aussi eu de la peine parce que j’aurais aimé que les autres victimes se dressent à mes côtés pour dénoncer. Je me suis sentie seule et jugée », se remémore-t-elle.

Plus de 30 ans après avoir été agressée par Caron, qui était à l’époque son professeur de karaté, Mme Richard veut inciter ses autres victimes à parler. « Si ces personnes décident de porter plainte et ont besoin de moi pour être à leurs côtés, je suis prête à les accompagner », déclare-t-elle.