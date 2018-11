Je sors je reste, lundi 19 novembre

Coup de cœur

(ThS)inking Survival Kit

Dans le cadre de la Conférence internationale sur la pédagogie de la musique mixte, ce concert du Sond’Ar-te Electric Ensemble regroupe des œuvres de deux compositeurs portugais. Le spectacle abordera les thèmes du réchauffement climatique et de la biodiversité par le biais de poésie musicale. Le chef Guillaume Bourgongne et le percussionniste Fabrice Marandola sont des invités spéciaux à ce concert.

Ce soir à 20h au Gesù, 1200 rue de Bleury

Exposition

Peintures x Dessins

Celui qu’on connaît pour sa musique, CharlElie Couture, exposera des toiles pour la première fois à Montréal. Avant de faire la musique, il a fait l’École nationale des Beaux-Arts à Nancy en France. Son exposition a pour thème principal l’existence.

Aujourd’hui de 10h à 18h à la Galerie Griffintown, 1894 rue Notre-Dame Ouest

Cinéma

Une famille immédiate

Un couple décide de fonder une famille en passant par l’adoption en foyer d’accueil. Ils rencontreront trois frères et sœurs qui deviendront rapidement à leur charge. Le film montre avec humour cette situation plutôt rare où deux personnes deviennent parents de trois enfants du jour au lendemain.

Sorti le 16 novembre

Théâtre

A Doll’s House, Part 2

Cette pièce de Lucas Hnath est présentée pour la première voir à Montréal au Centre Ségal. Il s’agit de la suite d’un classique d’Henrik Ibsen. On retrouve le personnage de Nora Helmer 15 ans plus tard alors qu’elle doit renouer avec la famille qu’elle a abandonnée. A Doll’s House, Part 2 a été nommée parmi les 10 meilleurs œuvre de 2017 par le Time Magazine. Elle aborde les thèmes des rôles féminins et masculins traditionnels ainsi que les relations humaines.

Ce soir à 20h au Centre Ségal, 5170 chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Cinéma

Les veuves

Dans ce thriller de Steve McQueen met en vedette quatre femmes qui ont perdu leurs maris qui étaient liés dans des activités criminelles. Peu de temps après leurs morts, des hommes viendront cogner à leur porte, car leurs conjoints ont laissé une dette. Les quatre femmes uniront leurs forces pour régler ce problème et assurer à leurs familles un bel avenir.

Sorti le 16 novembre

Cinéma

Ôtez-moi d’un doute

Ce drame de Carine Tardieu suit un homme qui apprend que son père n’est pas son père biologique. Il commencera alors des démarches pour retrouver son géniteur. Entre temps, il tombera amoureux d’une femme qui pourrait en fait être sa demi-sœur.

Aujourd’hui à 16h et 19h30 au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard

Télé

Peter Gabriel : Back To Front – En concert à Londres

Le spectacle du 25e anniversaire de l’album So de Peter Gabriel donné à l’O2 de Londres sera présenté en 4K ce soir sur ICI Artv. Pour ce concert, Gabriel avait réuni les membres originaux de la tournée So et en plus de jouer les chansons de cet opus, des titres inédits, inachevés et repensés ont été présentés. Les amateurs de musique prog seront gâtés.

Ce soir à 20h30 à ICI Artv

Jeu de société

Connexion

Jean-François Baril a eu l’idée derrière ce tout nouveau jeu. Des duos de joueurs s’affrontent pour prouver qui a la connexion la plus forte. Pour se faire, les joueurs doivent deviner ou avoir la même réponse que son coéquipier. Les confidences, souvenirs et anecdotes peupleront vos soirées avec ce jeu.

Sorti en octobre

Album

Après de Fred Pellerin

Le conteur et musicien Fred Pellerin a lancé un tout nouveau disque vendredi dernier. La maîtrise des mots surprend encore même après quatre albums. Difficile de ne pas se laisser bercer et envoûter par les paroles de l’homme de Saint-Élie-de-Caxton.

Sorti le 16 novembre