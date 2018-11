L'avocat de Michel Surprenant, père de Julie disparue en 1999, pense que la police «ne fait pas toute la job qu’elle pourrait faire»

L’avocat Marc Bellemare a remis en question lundi le travail des policiers «dans tous les cas d’assassinats et de disparitions». Celui qui représente Michel Surprenant, père de la jeune Julie disparue en 1999, pense que la police «ne fait pas toute la job qu’elle pourrait faire».

De passage à l'émission Dutrizac de 6 à 9 sur les ondes de QUB radio, Me Bellemare a expliqué qu'il aimerait qu’un processus soit mis en place pour vérifier la qualité du travail des policiers. «Mais à cause de la confidentialité du dossier et de l’enquête, on ne répond pas à nos questions, a-t-il déploré. Michel, comme tous les autres parents d’enfants disparus ou assassinés, sait fort bien que certaines de ses questions restent en suspens et que des témoins ne sont pas rencontrés ou mal rencontrés.»

Il fait référence entre autres au cas de Richard Bouillon. Ce criminel aurait avoué, peu avant son décès en 2006, avoir tué Julie Surprenant, disparue à l’âge de 16 ans. D’après Me Bellemare, deux agents de la paix ont entendu Bouillon confesser l’assassinat de l’adolescente, six jours avant son décès. «Normalement, le travail des policiers qui étaient sur place, c’eût été de demander aux enquêteurs de la Sûreté de Québec (SQ) de l’approcher et de [l’interroger]. Certaines informations auraient ainsi pu être confirmées ou infirmées, telles que la manière dont Julie a été tuée et l’emplacement du corps.

Marc Bellemare a accompagné beaucoup de parents ayant vécu un drame semblable à celui de Michel Surprenant. Il pense que les policiers omettent quelques fois de divulguer certains éléments de l’enquête, même s’ils ne sont pas strictement confidentiels et ils permettraient aux parents d’être rassurés. «Ils nous disent : “l’enquête se poursuit”, “c’est confidentiel”, “on ne peut pas vous dire ci, on ne peut pas vous dire ça”. C’est beau, mais un moment donné, après 15-20 ans, on devrait ouvrir l’information. On devrait permettre aux parents d’avoir accès à des documents et d’arrêter de jouer aux chats et à la souris», regrette-t-il.

«Ça fait 19 ans dans le cas de Michel et l’information, ç’a été zéro pis une barre», a lancé Marc Bellemare. L'animateur Benoit Dutrizac a alors demandé à Michel Surprenant si les corps policiers et les enquêteurs le tenaient au courant. «Absolument pas», a-t-il répondu sèchement.

Marc Bellemare, Michel Surprenant et le cinéaste Stéphane Parent ont rencontré la presse dimanche pour présenter un documentaire portant sur Julie Surprenant. Le film devrait prendre l’affiche en 2019, à l’occasion du 20e anniversaire de la disparition de la jeune fille. M. Surprenant a profité de cette annonce pour réclamer à nouveau des changements au registre des prédateurs sexuels. Il espère que le nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec le rendre public. À l’heure actuelle, seulement deux policiers de la SQ peuvent le consulter.