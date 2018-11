Les premiers emplois de 10 célébrités

Que peut-on conclure en découvrant les premiers emplois qu’ont occupés ces 10 célébrités ? Qu’on commence tous au bas de l’échelle !

Nicki Minaj

Avant de collectionner les hits planétaires, la chanteuse originaire de Port-d’Espagne était serveuse dans un restaurant Red Lobster.

Aujourd’hui, elle partage sa fortune avec des étudiants prometteurs, mais sans le sou, à qui elle offre des bourses d’études.

Kanye West

Monsieur Kim Kardashian fraye avec les riches et puissants de ce monde, et compte même parmi les amis du président Donald Trump. Il fut un temps où il payait toutefois son loyer avec son salaire de vendeur chez Gap.

Melissa McCarthy

L’adorable actrice découverte dans la série Gilmore Girls a jadis porté le tablier vert le plus iconique du monde de la restauration : elle était barista chez Starbucks. Sur le plateau de Conan O’Brien, elle a d’ailleurs déjà raconté qu’elle avait eu la chance d’y servir son idole, le regretté acteur comique Chris Farley.

Dwayne Johnson

Il a mené une remarquable carrière de lutteur avant d’investir le grand écran, où il a notamment été appelé à jouer... la fée des dents ! Dur de croire que celui dont la fortune est évaluée à 124 millions $US a déjà gagné sa vie comme plongeur dans un restaurant.

David Letterman

Le célèbre animateur de talk-show a connu une longue et heureuse carrière au petit écran.

À l’adolescence, c’est toutefois à l’épicerie – où il était commis-emballeur – qu’on pouvait l’entendre tester ses blagues.

Gene Simmons

S’il est connu depuis les années 1970 en tant que leader du groupe KISS, c’est en distribuant le Long Island Star Journal qu’il a gagné ses premiers sous.

Gabourey Sidibe

La talentueuse actrice, connue pour avoir défendu avec brio le rôle principal du film Precious, travaillait comme téléphoniste sur une ligne érotique lorsqu’elle a obtenu ce mandat qui lui a éventuellement valu une nomination aux Oscars.

Elle le raconte dans son autobiographie This Is Just My Face : Try Not to Stare.

Channing Tatum

Ce n’est pas un secret : le sculptural acteur a été danseur nu avant de faire montre de son talent dans Step Up, puis de remettre ça dans Magic Mike – qui explore justement l’univers des danseurs sexy.

Justin Hartley

Dans la peau de Kevin Pearson (This is Us), il fait partie d’une des familles les plus attachantes du petit écran.

L’esprit de famille n’est pas que feint chez lui : lorsqu’il était plus jeune, l’acteur avait une entreprise de tonte de gazon avec son frère.

Nicole Kidman

Avant de faire ses débuts dans Le gang des BMX en 1983, la prodigieuse actrice australienne travaillait dans une salle de cinéma.

Parions qu’elle a rêvé plus d’une fois de voir apparaître son nom sur la marquise !