Maxime de XOXO se fait prendre à embrasser une candidate d'OD Grèce

Maxime a rapidement oublié sa «blonde» de XOXO, Amélie, si on se fie à une publication partagée sur le compte d’Elisabetta Fantone.

La conseillère de XOXO a lancé une petite pointe à Olivier Primeau, qui jurait qu’Amélie et Maxime formaient un vrai couple potentiel.

Sitôt sorti du penthouse, toutefois, Maxime a trouvé réconfort auprès d’une autre participante de télé-réalité: Maxime d’Occupation Double Grèce.

Eh oui, Maxime et Maxime.

On se souvient que Maxime (la fille) avait fait une brève apparition en Grèce après avoir gagné un concours Mentos. Toutefois, la candidate n’avait pas su conquérir le cœur de Renaud, avec qui elle est allée en voyage à Santorini. C'est plutôt Marilyne qui a fait son entrée dans la maison des filles.

Même si on ne voit pas le visage de Maxime (fille) sur la photo, on devine tout de même son identité. Le «french» semble aussi avoir eu lieu lors du «party OD» au Casino de Montréal, si on se fie aux bracelets bleus qu’ils portent au poignet...

Autre indice: le compte Instagram des jumeaux Maxime et Mathieu suit la jeune femme sur Instagram.

En tout cas, s’ils n’ont pas trouvé l’amour dans le cadre de leur participation à des émissions de télé-réalité, peut-être le trouveront-ils dans les bras l’un de l’autre? À suivre...