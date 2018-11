Patienter quand on aime quelqu’un, ça correspond à combien d’années?

J’ai lu les propos d’Annie qui décrivait sa difficile relation avec une belle-mère qui avait un ascendant énorme sur son fils et qui avait du mal à lui laisser prendre sa place de « petite amie » de son garçon. Je vis un peu la même chose et j’aimerais comprendre la portée de certains de vos conseils. Particulièrement quand vous lui dites de « ... chercher à se faire une alliée de sa belle-mère afin d’entrer en contact avec elle » et « Il faut mettre l’ensemble du portrait dans la balance pour évaluer la nécessité de donner du temps à ce garçon pour vous accorder votre juste place dans sa vie. »

Je suis avec mon copain depuis cinq ans, et ça fait autant d’années que j’essaye de me rapprocher de sa mère. Je reste à ses yeux « l’ennemie à abattre ». Elle veut son fils juste pour elle, et il se sent incapable de repousser cette femme envahissante jusque dans notre logement. Il la consulte sur tout et c’est elle qui dicte sa conduite. Quand je me fâche et que je le menace de partir, alors là il daigne m’écouter. Mais je ne vais pas passer ma vie à attendre l’avis de belle-maman avant de savoir ce qui va se passer dans mon couple. À combien d’années correspondent les essais de rapprochement pour s’en faire une alliée ? Un, cinq ou dix ans ?

J’ai hâte de vous lire, car je commence sérieusement à m’impatienter.

Annie numéro 2

Difficile pour moi de donner un chiffre exact, mais il est certain que cinq ans c’est déjà beaucoup pour avoir si peu évolué dans l’apprivoisement de votre belle-mère. Et quand je dis qu’il faut donner du temps à quelqu’un pour évoluer, je dis aussi qu’il faut être capable de mettre dans la balance les plus et les moins d’une relation. Et si le compte des moins est supérieur, ça ne vaut même pas la peine d’insister. Vaut toujours mieux se retirer d’une relation où on sent que personne ne veut nous laisser notre juste place, comme il semble que ce soit votre cas.