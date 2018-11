Premier face-à-face à Toronto: Legault s’est d’abord adressé en français à Ford

TORONTO | Le premier ministre François Legault a été accueilli en fin d’avant-midi par son homologue de l’Ontario Doug Ford, à Queen’s Park, pour un premier face-à-face officiel.

Les deux hommes se sont prêtés à une prise d’images quelques minutes avant la rencontre, qui se déroule au cabinet du premier ministre de l’Ontario.

M. Legault s'est d'abord adressé en français à son homologue. «Merci beaucoup de me recevoir ici à Toronto pour un premier échange. On a beaucoup de sujets... On va avoir une bonne rencontre», a déclaré brièvement M. Legault.

D’entrée de jeu, M. Ford a fait valoir que lui et M. Legault ont beaucoup en commun. «Nous sommes tous les deux des hommes d’affaires. On comprend tous les deux comment gérer une entreprise, ce qui est fabuleux», a dit le premier ministre ontarien.

M. Ford a également souligné sa préoccupation, à l’instar du Québec, pour la protection de la gestion de l’offre et des producteurs laitiers dans le contexte du nouvel Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC).

Économie

Le premier ministre du Québec a dit qu'il ferait à M. Ford un «"deal" qu'il ne pourra refuser» en matière d'hydroélectricité.

«On va parler évidemment d’économie, a dit M. Legault. Actuellement, l’Ontario envoie 42 milliards par année de produits au Québec. On en envoie 40 milliards... Je suis certain qu’on peut augmenter ces deux chiffres-là. [...] Nous allons bien sûr discuter d’autres sujets : le français, puis l’environnement.»

Photo Marc-André Gagnon

Alors que M. Legault avait d’abord prévu discuter surtout d’énergie dans l’espoir de vendre une partie des surplus d’électricité d’Hydro-Québec à l’Ontario, c’est l’enjeu de langue française qui risque toutefois de retenir l’attention.

Langue française

La communauté francophone est sous le choc après que l’administration Ford ait annoncé, la semaine dernière, l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario et l’abandon du projet d'Université de l'Ontario français, à Toronto.

Cette décision a soulevé l’indignation générale auprès des différents élus, organismes et représentants de la francophonie canadienne.

À commencer par le premier ministre Legault lui-même, qui a commenté cette décision une première fois en marge d’une mission à Boston, la semaine dernière. «Évidemment je souhaite qu’on protège le français en Ontario autant que possible», avait dit le premier ministre du Québec, en s’engageant à en discuter avec M. Ford.

Nombreuses réactions

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est aussi dit «profondément déçu» de la décision prise par le gouvernement de Doug Ford.

«La protection de la langue française à travers le pays, la protection des communautés linguistiques en situation minoritaire est très importante pour moi, pour mon parti, pour mon gouvernement», a déclaré M. Trudeau.

Sa ministre des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a également signalé sa «grande déception» dans une lettre envoyée vendredi soir à la ministre ontarienne Caroline Mulroney.

Les conservateurs à Ottawa reprochent aux libéraux d’en faire un enjeu partisan. En marge d’un congrès du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, le weekend dernier, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, s’est abstenu de blâmer M. Ford à ce sujet. Préférant ne pas s’ingérer dans les affaires de la province, M. Scheer s’est contenté de lui faire part de ses inquiétudes, sans plus.

Plus de détails à venir...