Shea Weber ne sera pas de retour cette semaine

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a confirmé lundi que le défenseur Shea Weber ne sera pas de retour au jeu cette semaine.

Le vétéran de 33 ans n'a pas joué un seul match cette saison en raison d'une blessure à un genou.

Le Tricolore disputera quatre matchs en six soirs cette semaine contre les Capitals de Washington (lundi), les Devils du New Jersey (mercredi), les Sabres de Buffalo (vendredi) et les Bruins de Boston (samedi).

Le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie avait révélé samedi que l’arrière pourrait revenir au jeu le 27 novembre face aux Hurricanes de la Caroline.

Weber a participé à un premier entraînement avec ses coéquipiers plus tôt cette semaine.