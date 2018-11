Tami Neilson, la sublime

Mercredi 21 novembre à l’Astral, nous vous conseillons fortement de réserver votre soirée. Si vous voulez entendre l’une des plus belles voix de la profession, pas trafiquée, avec une amplitude de trois octaves, l’Australienne Tami Neilson vous fera oublier la neige hâtive. Certes, ce n’est pas la première fois qu’elle vient visiter notre contrée, mais à chaque fois, ce fut de mieux en mieux.

Un vaste répertoire

De sa voix sublime, nous retiendrons l’influence de la légendaire Mahalia Jackson ( Holy Moses)

puis suivra, le répertoire des années 60 avec Stay Outta My Business,

Lonely

et Cry Over You.

Pour notre plus grand bonheur, il n’y a pas que cela. Tami Neilson cultive, si nous pouvons nous exprimer ainsi, son « jardin secret », là où réside toute sa force.

Sans jamais trahir ses influences, elle offre un tour de chant particulier, empreint de vives émotions, avec un petit je –sais quoi de bonheur palpable.

Croyez-en votre blogueur, cette jeune dame cultive avec patience son travail , sans jamais sacrifier quoi que ce soit.