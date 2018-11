Trois artistes du latté du Québec se rendent au Championnat national de Latte Art de Second Cup CAFÉ et Cie

Cecilia Lei, de Montréal, Billy Tjahaja, de Montréal, et William Masson, de Québec, avaient soumis des vidéos de leur meilleure création de latte art. Retenus comme finalistes, tous trois se sont rendus à Toronto pour participer au Championnat national, au Yorkdale Mall.

Conçu comme un tournoi, le Championnat national de Latte Art exigeait des participants qu’ils présentent différents motifs – un dessin classique (cœur, tulipe ou rosette), un motif dessiné en versant, et un motif à main levée de leur choix. Chaque motif était jugé par un panel composé de Chris Sonnen, vice-président de l’expérience café chez Second Cup; Liz Bishop de Reunion Island (torréfacteur de Second Cup); et Maxwell Burnstein, artiste canadien de renom.

Après avoir défait William en première ronde, Billy est passé à la demi-finale, où il a été vaincu par So Young Min d’Edmonton, Alberta. Pour sa part, Cecilia, une étudiante de l’université Concordia, a remporté son match de demi-finale. Elle a toutefois dû concéder la victoire en ronde finale à la grande gagnante du tournoi, So Young. «J’étais très fière de faire partie des huit meilleurs, et de m’être rendue aussi loin dans le Championnat», affirme Cecilia. «La partie la plus difficile du latte art est la précision avec laquelle on réalise le motif, ce qui demande des mains très stables – un vrai défi devant autant de spectateurs! J’ai fait de mon mieux pour rester calme et concentrée ce qui, je crois, m’a aidé à me rendre aussi loin dans le tournoi.»

So Young a gagné un voyage au Costa Rica, durant lequel elle aura l’occasion de visiter un producteur de café. William, Billy et Cecilia sont revenus au Québec, où ils ont repris leur poste à leur café Second Cup, pour perfectionner leur art pendant une autre année, dans l’espoir de remporter la victoire lors du prochain championnat, en 2019.