Une maison de rêve pour les amateurs de spa est en vente pour 2,7 M$ à Magog

Si vous adorez passer une journée au spa, pourquoi ne pas en avoir un à la maison?

Au lieu de dépenser une petite fortune dans un abonnement annuel, vous pourriez dépenser une grosse fortune dans l’achat d’une propriété qui est (presque) comme un spa!

capture d'écran Sotheby's International Realty

capture d'écran Sotheby's International Realty

Cette demeure à Magog est affichée sur le marché au coût de 2 780 000 $. Elle possède un grand spa et deux piscines dont une qui donne également à l’intérieur de la maison.

capture d'écran Sotheby's International Realty

capture d'écran Sotheby's International Realty

L’espace extérieur est tout aussi spectaculaire que les plus beaux spas du Québec. Il y a une tonne d'endroits où relaxer au soleil et la maison est entourée d’arbres matures qui offrent une intimité hors pair, même si les voisins sont bien loin. Tout ce qui manque, c'est un sauna!

capture d'écran Sotheby's International Realty

capture d'écran Sotheby's International Realty

capture d'écran Sotheby's International Realty

La grande cuisine est parfaite pour recevoir lorsque les invités commencent à avoir faim après une journée dans l’eau.

capture d'écran Sotheby's International Realty

Au total, la propriété comprend 4 chambres à coucher, 3 salles de bain complètes, 2 foyers et plusieurs espaces très lumineux et à aire ouverte.

capture d'écran Sotheby's International Realty

Il y a également une maison d’invités afin que ces derniers aient de l’intimité lorsqu’ils restent pour un plus long séjour à votre «maison-spa»!

capture d'écran Sotheby's International Realty

Vous ferez des jaloux avec une maison comme celle-là!

Pour plus d’informations et de photos sur cette magnifique demeure, c’est par ici.

