Une soirée de «speed dating» pour végétariens aura lieu dans ce très cool bar du Plateau

Rencontrer l’âme sœur n’est déjà pas une simple tâche, alors imaginez si vous êtes végétariens en plus! L’enfer!

Heureusement, une compagnie montréalaise a décidé d’organiser des soirées de «dating» afin d’aider les végés à trouver chaussure à leur pied.

Le 1er décembre prochain, c’est au fabuleux Bar Suzanne, situé sur l’avenue Duluth, qu’aura lieu cette soirée de rencontres inusitées.

De 15 à 17h, les amateurs de légumineuses pourront échanger et discuter autour d’un bon verre de vin nature et d’un petit plat de dumplings (végétariens, évidemment).

À noter que l’évènement s’adresse à des végétariens hétérosexuels de 21 à 40 ans.

