[VIDÉO] Un magasin IKEA ouvre ses portes aux chiens errants et les gens deviennent enfin heureux dans la vie

En raison du mauvais temps qui sévit sur la Sicile (Italie), les dirigeants de la succursale de Catane des célèbres magasins-entrepôts suédois accueillent et nourrissent les chiens en quête d’un peu de chaleur et de réconfort.

Selon le Daily Mail Online, c’est une vidéo publiée sur Facebook par une certaine Martine Taccia qui aurait lancé ce mini-festival du bonheur.

Dans cette courte vidéo, on peut voir des canins biens au chaud et paisiblement endormis sur des tapis, entre des meubles et des décorations de Noël.

Celle qui est à l’origine de la popularité de l’initiative s’est dite «épatée» par le geste posé par l’entreprise de meubles. On peut d’ailleurs l’entendre dire: «Regardez comme ils sont mignons, ils dorment, quelle merveilleuse initiative!» dans la vidéo filmée avec son téléphone cellulaire.

Elle n’est pas la seule à avoir été touchée puisqu’une LÉGION de commentateurs de tous horizons ont également salué la bonne action d’IKEA.

Beppe Liotta, une cliente du magasin, a fait part de sa joie: «J’ai ressenti un grand bonheur de voir ces chiens étendus dans la salle de montre à l’entrée du IKEA».

«Merci Dieu, il y a encore de bonnes gens en ce bas monde pour venir en aide aux pauvres animaux», s’est exclamée une personne sur Instagram.

Un autre utilisateur a quant à lui déclaré: «Quelle chose absolument fantastique à faire! Faire part d’une telle compassion à l’égard de ces créatures est un bel exemple pour nous tous...»

Et plusieurs autres y sont allés d’un simple et efficace «MERCI IKEA!»