Vision Zéro : le plan d’action attendu à l’hiver

La Ville de Montréal a l’intention de présenter son plan d’action Vision Zéro à l’hiver 2019, une approche qui vise à améliorer la sécurité routière et à réduire le nombre de décès et de blessures graves dans les rues de la métropole.

Une importante séance de travail a eu lieu lundi en matinée en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, du responsable des transports Éric Alan Caldwell et de partenaires, a annoncé la Ville par voie de communiqué.

Des représentants de «l’industrie du camionnage, des cyclistes, des piétons, des usagers du transport collectif, des automobilistes, des personnes aînées et des jeunes» ont notamment pris part aux échanges. Le but de cette rencontre était «d’arrimer les actions et initiatives de chacun» pour présenter un plan d’action conjoint à l’hiver.

En septembre, l’administration de Valérie Plante avait plutôt annoncé avoir l’intention de présenter son plan plus tard à l’automne. Depuis ce temps, la démarche a pris de l’expansion et le nombre de partenaires a augmenté, si bien que l’administration souhaite avoir un plus large consensus.

Montréal adhère depuis 2016 à l’approche Vision Zéro, décès et blessé grave. Le plan d’action vise, entre autres, à améliorer les connaissances en sécurité routière et à faire en sorte que cette vision devienne la norme en matière de transport et d’aménagement futurs.