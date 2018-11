Voici quoi manger avant et après vos entraînements

En collaboration avec

Si vous fréquentez les salles de sport à raison de trois ou quatre fois semaine, il est fort probable que vous vous cherchiez à améliorer vos performances musculaires et cardiovasculaires.

Outre le plan d’entraînement et la bonne hygiène de vie, une saine alimentation peut aider votre corps à donner le meilleur de lui-même lors de l’effort.

Ce n’est pas compliqué de se surpasser quand on sait comment jongler avec les ingrédients. Suffit d’un peu de volonté... et de beaucoup de gourmandise!

Manger pour mieux performer

Dans Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes, la créatrice culinaire Madame Labriski propose une tonne de recettes décadentes mettant en vedette la purée de dattes. Riche en fibres et sans goût apparent, cet ingrédient quasi magique est à la base de toutes les créations sans sucre ajouté de la pétillante auteure.

La purée de dattes est un sucrant naturel qui, contrairement au sucre raffiné, est une vraie bombe nutritive et énergétique.

Pour s’assurer d’une bonne hygiène de vie et pour éviter des problèmes de santé (comme le diabète de type 2), la surconsommation de sucre est à proscrire.

Comme Madame Labriski est également marathonienne, elle consacre tout un chapitre de son nouvel ouvrage aux collations conçues pour ceux qui, comme elle, adorent se dépasser.

Nous avons donc pigé dans l’impressionnant répertoire de Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes afin de vous proposer quelques douceurs nourrissantes à gober avant ou après l’exercice.

Mais avant, voici quelques notions de base.

Madame Labriski

Quoi manger avant l’effort?

Comme vous allez demander pas mal d’énergie d’un coup à votre corps, vaut mieux s’assurer qu’il ait le carburant nécessaire pour travailler convenablement, surtout durant des exercices cardiovasculaires.

Le type d’aliment ou de repas à ingérer varie selon le moment auquel vous le consommez. À quatre heures d’avis, on conseille d’opter pour un repas complet riche en protéines et en fibres.

Bien entendu, on n’oublie pas de s’hydrater à raison de 400 ml d’eau par heure.

Plus vous vous rapprochez de votre entraînement, plus vous devez choisir une collation avec beaucoup de glucides. Dans son livre Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes, Madame Labriski propose une tonne de recettes à grignoter une à deux heures avant le sport.

En voici deux à essayer absolument!

Madame Labriski

La Pom-pom pompon

Cette galette choco-coco est la collation idéale pour les sportifs à la dent sucrée. Comme elle a une teneur élevée en glucides et en protéines, on la déguste environ une heure avant l’effort pour un boost d’énergie bien mérité!

Madame Labriski

Le Pop pop ton potentiel

Cette bombe au beurre d’amandes et aux petits fruits comblera les amateurs des traditionnels muffins aux bleuets, garanti! Comme le muffin contient des graines de chia et de la poudre d’amandes, il constitue un habile mélange de protéines et de glucides.

Consommé 2h avant l’entraînement (et accompagné d’un peu de yogourt!), ce snack vous donnera l’énergie nécessaire pour vous surpasser.

Et après, on fait quoi?

Manger après l’effort, c’est primordial pour restaurer l’énergie dépensée et nourrir les muscles fatigués. Le repas idéal comprend des protéines, mais surtout des glucides – c’est elles qui vous aideront à retrouver votre tonus. Histoire de favoriser la récupération, on conseille de s’alimenter dans les trente premières minutes après l’exercice.

En manque d’inspiration? Madame Labriski conseille ces trois délices nourrissants.

Madame Labriski

La Bibitte pochette

Cette petite boule d’énergie aux amandes et au café contient un ingrédient bien spécial : de la poudre de grillons.

De la quoi? Eh oui – une fois réduit en fines particules, cet insecte constitue une excellente source de protéines complètes. De plus, la faible empreinte écologique de l’élevage de grillons fait de cette boulette un choix totalement écoresponsable. Et hop!

Madame Labriski

Le Mauve nitratomax

Vous avez envie de quelque chose de plus rafraichissant? Ce savoureux smoothie d’un violet éclatant comblera vos papilles avec son parfum de petits fruits. On y ajoute de la poudre de betteraves crues pour son apport en fer et en acide folique. Promis – vous ne goûterez pas de légume dans ce nectar exquis!

Madame Labriski

Le Rouge Goooooooooji!

La baie de Goji est un petit fruit chinois qui renferme une tonne d’antioxydants. Ici, on le retrouve surtout séché ou sous forme de poudre. Ce smoothie tout rose mélange des framboises, du lait végétal et de la purée de dattes pour former une boisson post-entraînement remplie de glucides... et de bonheur.

Pas besoin d’être olympien pour profiter des bienfaits d’une alimentation sportive bien dosée. Pour encore plus de recettes nutritives, consultez Bye-bye sucre raffiné́, bonjour purée de dattes de Madame Labriski: l’ouvrage regorge de douceurs à engloutir avant et après vos séances de sport!