ST-AMAND, Alain



À Montréal, le samedi 17 novembre, est décédé Alain St-Amand, époux de Ginette Monnier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sébastien et Alexandre, sa petite-fille Élycia, ses soeurs et frères : France, Yvon, Micheline (Gaétan Allaire) et Lucien (Monique Bessette), de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 25 novembre dès 11h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 15h.