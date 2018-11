10 modèles qui ne portent pas le bon logo

Afin de réduire leurs coûts de production, les constructeurs automobiles s’associent parfois pour développer des modèles conjointement.

À l’occasion, des marques commercialisent même un modèle d’un compétiteur sous leur nom sans même faire l’effort de changer son design. Et ça peut donner de drôles de résultats!

Volkswagen Routan

Pour faire sa place dans la catégorie des minifourgonnettes, Volkswagen s’est associée avec Chrysler et a apposé son logo sur... une Dodge Grand Caravan. Le Routan, offert de 2009 à 2014, était d’ailleurs assemblé dans la même usine que la Grand Cravan, à Windsor en Ontario.

Honda Crossroad

Voilà à quoi ressemble un Land Rover auquel on aurait apposé un logo Honda. Eh oui, ce Land Rover Discovery transformé en Honda Crossroad a bel et bien existé. Il était commercialisé par Honda sur le marché japonais entre 1993 et 1998.

Fiat 124 Spider

Pour faire revivre son iconique roadster, Fiat s’est tournée vers la Mazda MX-5. En effet, la 124 Spider emprunte la quasi-totalité de ses composantes à Mazda depuis son retour en 2016. Fiat a toutefois pris soin d’installer sa propre motorisation sous le capot et de développer une carrosserie qui se démarque de celle de Mazda.

Cadillac Cimarron

Fut une époque où General Motors était la championne incontestée de l’ingénierie de marque, cette technique qui consiste à créer plusieurs modèles à partir d’un seul véhicule. Dans les années 80, GM a poussé le concept un peu trop loin en présentant la Cadillac Cimarron, dont les ressemblances avec la Chevrolet Cavalier étaient beaucoup trop évidentes.

Kia Elan

En 1995, après la fin de la production de l’Elan, le constructeur Lotus a vendu les droits sur le modèle à Kia, qui a repris le flambeau en commercialisant une Kia Elan sur le marché coréen. Mis à part quelques détails comme les feux à l’arrière, l’Elan de Kia était en tous points identiques à celle de Lotus.

Aston Martin Cygnet

Vous ne rêvez pas, ce petit véhicule urbain porte bel et bien l’emblème du prestigieux constructeur britannique Aston Martin! La Cygnet était en fait une version à peine retravaillée de la Toyota iQ, vendue ici sous la bannière Scion. La production de ce véhicule n’a duré que deux ans et on en a vendu à peine 300 unités.

Saab 9-2X

Assemblée au Japon, la Saab 9-2X était construite à partir de la même plateforme que la Subaru Impreza. Les mauvaises langues avaient même fini par la surnommer la «Saabaru» tant ses similarités avec l’Impreza étaient évidentes!

Infiniti QX30

Présenté par Infiniti en 2016, le QX30 est en fait une version modifiée du Mercedes-Benz GLA. Sous une carrosserie retravaillée, le QX30 cache les mêmes composantes que le petit VUS de Mercedes. Même la mécanique est empruntée au constructeur allemand.

Buick Regal

Chez Buick, la Regal qu’on nous vend en Amérique du Nord est en fait une Opel Insigna dont on a changé les écussons. Peu de temps après son développement, General Motors a toutefois vendu sa division Opel. On peut donc s’attendre à ce que la prochaine génération de la Regal change radicalement de design.

Toyota Cavalier

Dans une drôle d’entente avec General Motors, Toyota a commercialisé la Cavalier sur le marché japonais en y apposant son propre logo entre 1995 et 2000. Mis à part l’emblème de Toyota sur le capot et le volant positionné à droite, cette Cavalier japonaise était identique à celle commercialisée par Chevrolet en Amérique du Nord.