13 personnalités publiques qui ont grandi dans l’Ontario francophone pré Doug Ford

La semaine dernière, l’annonce des coupes dans les services en français en Ontario a soulevé l’ire des Franco-ontariens et des communautés francophones partout au pays.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford a mis la hache dans le Commissariat aux services en français de l'Ontario, en plus d’abandonner le projet d'université francophone.

La décision a également créé un tollé au Québec, où plusieurs personnalités issues de divers domaines représentent cet Ontario francophone toujours vivant.

En voici 13:

Katherine Levac | St-Bernardin

L’humoriste bien connue du public depuis qu’elle a remporté la finale d'En route vers mon premier gala en 2014 est née à St-Bernardin à la fin des années 80. Révélation de l’année au gala Les Olivier de 2015, on a pu la voir dans Like-moi et SNL Québec.

Patrick Groulx | Ottawa

L’humoriste et animateur est né à Ottawa en 1974. Il déclarait mardi au micro de QUB radio qu’il avait parfois été difficile de grandir entouré d’une mer d’anglophones.

Véronic DiCaire | Embrun

La chanteuse et imitatrice qui connaît maintenant un succès international est née à Embrun dans les années 70.

Chantal Hébert | Ottawa

La journaliste et analyste politique est née à Ottawa de parents francophones. Elle a grandi en Ontario et a fait ses études au Collège universitaire Glendon de l'Université York.

Damien Robitaille | Lafontaine

Le musicien Damien Robitaille est né en 1981 dans le village de Lafontaine, en Ontario, d'un père francophone et d'une mère anglophone. On le connaît pour ses albums à succès L'homme qui me ressemble et Homme autonome.

Claude Julien | Blind River

L’entraîneur actuel du CH, Claude Julien, est né en 1960 à Blind River, en Ontario.

Jacques Martin | Saint-Pascal-Baylon

Mais Claude Julien n’est pas le seul coach du tricolore originaire de la province voisine. L’ancien entraîneur Jacques Martin, qui a dirigé l’équipe entre 2009 et 2011, est né le 1er octobre 1952 à Saint-Pascal-Baylon.

Bob Hartley | Hawkesbury

Bob Hartley est également un ancien coach de la LNH converti en analyste sportif. Il est né en 1960 à Hawkesbury en Ontario et a, entre autres, remporté la Coupe Stanley comme coach de l'Avalanche en 2001.

Paul Martin | Windsor

L’ancien premier ministre du Canada Paul Edgar Philippe Martin est né en 1938 à Windsor. Il a gouverné le pays du 12 décembre 2003 au 6 février 2006.

Denise Robert | Ottawa

La productrice Denise Robert, née dans les années 50 à Ottawa, est connue pour plusieurs films à succès des dernières années, dont Les Invasions barbares (Oscar du meilleur film en langue étrangère) et Ma vie en cinémascope.

Elle est la conjointe de Denys Arcand.

Patrick Chan, patineur artistique

Le patineur artistique Patrick Chan est né en 1990 dans la capitale fédérale. Il est médaillé olympique aux Jeux de Sotchi en 2014 et aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

Luce Dufault | Orléans

La chanteuse Luce Dufault est née dans les années 60 à Orléans en Ontario.

Roy Dupuis | New Liskeard

Le célèbre acteur Roy Dupuis est né en 1963 à New Liskeard en Ontario. Même si l’acteur à la carrière internationale a déménagé très jeune à Amos avec ses parents, il a toujours revendiqué avec fierté son origine franco-ontarienne.